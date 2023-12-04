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4 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları

4 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2023 00:00, Son Güncelleme : 04 Aralık 2023 00:03
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4 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından Emirlik Divanı'nda resmi törenle karşılanacak.

- Baş başa görüşme gerçekleştirecek Erdoğan ve Al Sani, 9. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'na iştirak edecek.

- Ortak anlaşmaların imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.

(Doha)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel merkezde düzenlenecek Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 7. Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu'na katılacak.

(İstanbul/09.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı enflasyon verisini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

4- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) izleniyor.

(Dubai)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor müsabakasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)

2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası, Bursa Uludağ Basketbol-İlkem Yapı Tarsusspor müsabakasıyla sona erecek.

(Bursa/15.00)

3- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftası, tek karşılaşmayla tamamlanacak.

4- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray HDI Sigorta-Bigadiç Belediyespor maçlarıyla sona erecek.

(Bursa/13.00/İstanbul/16.00)

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