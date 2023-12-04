Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi

Pasaport kontrolünün ardından bazı vatandaşlar tahsis edilen araçlarla havalimanından ayrılırken, başka illere gidecekler otobüslerle AFAD tarafından belirlenen otellere yerleştirildi.

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