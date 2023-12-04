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Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu

Beşiktaş'ın yeni başkanı, gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul sonucu belli oldu. Serdal Adalı ve Hasan Arat'ın Beşiktaş'ın 35. başkanı olabilmek için verdikleri yarışın ardından yeni başkan Hasan Arat oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Aralık 2023 08:00, Son Güncelleme : 04 Aralık 2023 08:33
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Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu

Beşiktaş Kulübü, gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda 35. başkanını seçti.

Beşiktaş'ın tarihindeki 34. başkanı olarak 20 Ekim 2019'da göreve gelen, 29 Mayıs 2022'deki olağan seçimli genel kurulda ikinci kez başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, koltuğunu yeni başkana devretti.

Eski yöneticiler Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın yarışında kazanan Hasan Arat oldu.

Serdal Adalı'nın oy rengi: Beyaz

Listesi: Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın, Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu, Mahir Kaplan.

Hasan Arat'ın oy rengi: Turuncu

Listesi: Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.

Adaylar Serdal Adalı ve Hasan Arat başkanlık yarışında bulunacağı seçimli genel kurulda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından adayların konuşmalarına geçildi.

OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da oy verme süresi sona erdi. Halen Akatlar'da bulunan kongre üyelerinin oy kullanma işlemlerinin de sona ermesinin ardından oy sayımına geçilecek.

Saat 17 itibariyle Beşiktaş kongre üyesi katılım sayısının 12152 olduğu açıklandı. Beşiktaş Başkan adaylarından Hasan Arat oyunu 4 nolu sandıkta kullanırken Serdal Adalı 8 nolu sandıkta kullandı.

SANDIK SONUÇLARI AÇIKLANMAYA BAŞLADI

Beşiktaş'ta oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayım aşamasına geçildi. Sandıklardan ilk sonuçlar geliyor.

1. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 201

Serdal Adalı: 195

2. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 227

Serdal Adalı: 201

3. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 226

Serdal Adalı: 173

4. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 243

Serdal Adalı: 205

5. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 368

Serdal Adalı: 254

6. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 358

Serdal Adalı: 225

7. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 315

Serdal Adalı: 241

8. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 361

Serdal Adalı: 225

9. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 471

Serdal Adalı: 218

10. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 483

Serdal Adalı: 172

11. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 460

Serdal Adalı: 185

12. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 334

Serdal Adalı: 260

13. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 369

Serdal Adalı: 232

14. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 359

Serdal Adalı: 207

15. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 386

Serdal Adalı: 259

16. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 442

Serdal Adalı: 234

17. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 370

Serdal Adalı: 293

18. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 332

Serdal Adalı: 193

Toplam Sonuç

Hasan Arat: 5935

Serdal Adalı: 3420

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