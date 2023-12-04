Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
Beşiktaş'ın yeni başkanı, gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul sonucu belli oldu. Serdal Adalı ve Hasan Arat'ın Beşiktaş'ın 35. başkanı olabilmek için verdikleri yarışın ardından yeni başkan Hasan Arat oldu.
Beşiktaş Kulübü, gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda 35. başkanını seçti.
Beşiktaş'ın tarihindeki 34. başkanı olarak 20 Ekim 2019'da göreve gelen, 29 Mayıs 2022'deki olağan seçimli genel kurulda ikinci kez başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, koltuğunu yeni başkana devretti.
Eski yöneticiler Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın yarışında kazanan Hasan Arat oldu.
Serdal Adalı'nın oy rengi: Beyaz
Listesi: Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın, Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu, Mahir Kaplan.
Hasan Arat'ın oy rengi: Turuncu
Listesi: Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.
Adaylar Serdal Adalı ve Hasan Arat başkanlık yarışında bulunacağı seçimli genel kurulda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından adayların konuşmalarına geçildi.
OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da oy verme süresi sona erdi. Halen Akatlar'da bulunan kongre üyelerinin oy kullanma işlemlerinin de sona ermesinin ardından oy sayımına geçilecek.
Saat 17 itibariyle Beşiktaş kongre üyesi katılım sayısının 12152 olduğu açıklandı. Beşiktaş Başkan adaylarından Hasan Arat oyunu 4 nolu sandıkta kullanırken Serdal Adalı 8 nolu sandıkta kullandı.
SANDIK SONUÇLARI AÇIKLANMAYA BAŞLADI
Beşiktaş'ta oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayım aşamasına geçildi. Sandıklardan ilk sonuçlar geliyor.
1. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 201
Serdal Adalı: 195
2. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 227
Serdal Adalı: 201
3. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 226
Serdal Adalı: 173
4. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 243
Serdal Adalı: 205
5. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 368
Serdal Adalı: 254
6. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 358
Serdal Adalı: 225
7. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 315
Serdal Adalı: 241
8. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 361
Serdal Adalı: 225
9. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 471
Serdal Adalı: 218
10. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 483
Serdal Adalı: 172
11. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 460
Serdal Adalı: 185
12. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 334
Serdal Adalı: 260
13. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 369
Serdal Adalı: 232
14. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 359
Serdal Adalı: 207
15. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 386
Serdal Adalı: 259
16. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 442
Serdal Adalı: 234
17. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 370
Serdal Adalı: 293
18. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 332
Serdal Adalı: 193
Toplam Sonuç
Hasan Arat: 5935
Serdal Adalı: 3420