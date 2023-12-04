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1'i kırmızı kategoride, iki terörist etkisiz hale getirildi

Mardin kırsalında gerçekleştirilen 'Kahramanlar-32' operasyonunda biri kırmızı kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 04 Aralık 2023 08:43, Son Güncelleme : 04 Aralık 2023 09:48
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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mardin ili Dargeçit ilçesi Alayurt kırsalında gerçekleştirilen Kahramanlar-32 Operasyonu'nda 1'i kırmızı kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek operasyonla ilgili şu bilgileri verdi,

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı kalmayacak. Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Mardin ili Dargeçit ilçesi Alayurt mahallesi kırsalında, bölgeye görevlendirilen 2 J-SİHA tarafından, içerisinde 2 teröristin olduğu değerlendirilen bir aracın takibine başlandı.

Söz konusu şüpheli aracın Dargeçit-Midyat karayolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda park halinde olduğu tespit edilerek, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca zırhlı araç unsurları ile Kahramanlar-32 operasyonu başlatıldı. Zırhlı araçlarımız, teröristlerin olduğu düşünülen araca yaklaştığı esnada, araç içerisinden zırhlı araçlarımıza ateş açılmış, müteakiben yaşanan çatışma sonrasında kaçamayacağını anlayan 2 terörist kendilerini patlatmışlardır.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Rodi Hayri (K) Orhan Elma adlı teröristin olduğu belirlenmiş diğer teröristin de kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir.

Etkisiz hale getirilen; terörist Rodi Hayri (K) Orhan Elma'nın 2'si güvenlik görevlisi olmak üzere 5 şehidimizin olduğu ve 10'u güvenlik görevlisi olmak üzere, 12 yaralımızın olduğu 4 ayrı eylemin talimatını verdiği tespit edilmiştir.

Teröristin talimatını verdiği eylemlerin;

Şırnak ili İdil İlçesi Pisikayası Tepesi bölgesinde 16 Ağustos 2019 tarihinde Asb. Çvş. Mehmet Yalçın'ın yaralanması olayı, Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında 9 Aralık 2019 tarihinde J. Asb. Üçvş. Esma Çevik ve Uzm. J.V. Kad. Çvş. Kemal Sayar'ın şehit edilmesi, 9 personelin EYP'li saldırı sonucu yaralanması olayı, Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında 4 Mayıs 2019 tarihinde Oyalı-Karalar yolu üzerinde araç içerisinde 2 vatandaşımızın şehit edilmesi olayı, Şırnak ili İdil ilçesi Çığır Köyü'nde 24 Nisan 2023 tarihinde 3 vatandaşımıza yönelik silahlı saldırı olayında 1'inin şehit edilmesi 2'sinin yaralanması olayı olduğu tespit edilmiştir.

Şükürler olsun ki şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Terör ve onların işbirlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek.

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