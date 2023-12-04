

EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR ZAMMI İÇİN 5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞECEK

Milyonlarca işçi, emekli ve memur TÜİK'e kilitlendi. SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ve memur maaş zammı için 5 aylık enflasyon farkı bugün TÜİK'in Kasım ayı enflasyon rakamlarını duyurması sonrası belli olacak.

5 aylık enflasyon oranı aynı zamanda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında yeni ücretin tespiti için önemli bir veri olarak yer alacak. Komisyon ilk toplantısını 11 Aralık tarihinde gerçekleştirecek.



NİHAİ EMEKLİ, MEMUR ZAM ORANI OCAK BAŞINDA BELLİ OLACAK

TÜİK 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon verisini açıklayacak. Böylece 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek. Bundan sonra refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ve memur maaş zammı için nihai rakamlar belli olacak.

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon farkı açıklanıyor! SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

KASIM ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yarın Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Enflasyon oranı TÜFE, 4 Aralık Pazartesi günü (bugün) saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Öte yandan Kasım ayı enflasyon beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon farkı açıklanıyor! SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?

Kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu. Asgari ücret, emekli ve memur zammı için önemli bir belirteç olan 5 aylık enflasyon verisi için ekonomistlerin tahmini belli oldu. Ekonomistler Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,68 artacağını tahmin etti. Yine ankete katılan ekonomistlerin Kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin Kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e çıkacağı hesaplanıyor.

2023 YILI ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 66,80 OLDU

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi de Kasımda yüzde 66,80 oldu. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65, Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise yıl sonu tahmini yüzde 67,23 oldu.

3 önemli verinin ortalaması yüzde 66,34 olarak hesaplandı.

ENFLASYON AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ KAYDETTİ

Ekonomide sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla enflasyon aylık bazda düşüşünü sürdürüyor. Temmuz ayında yüzde 9,49 olan aylık enflasyon Ağustos'ta 9,09 oldu. Eylül ayında düşüş hızlanarak yüzde 4,75 seviyesi görüldü. Kasım'da ise bu rakam yüzde 3,43 olarak kayıtlara geçti.

5 AYLIK EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TABLOSU

Kasım ayı enflasyon verisinin açıklanması sonrası emekli ve memur zammı için 5 aylık fark belli olacak. AA Finans'ın 15 ekonomistle gerçekleştirdiği yüzde 3,68'lik Kasım ayı enflasyon beklentisine göre 5 aylık emekli ve memur zammı tablosu aşağıdaki gibi olacak:



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL'Yİ AŞACAK

2024 yıl başında emekli kök maaş zammının yanında taban aylıklar için de düzenleme yapılacak. 2022 Aralık ayında 3500 TL olan en düşük emekli maaşı 2023 yıl başında önce 5500 TL'ye ardından ara zam ile 7500 TL'ye yükseltildi. Böylece emeklilerin taban aylığındaki artış 1 yılda yüzde 114'ü aştı.

Ocak 2024'te en düşük emekli maaşı yeniden artarak 10 bin TL'nin üzerine çıkacak. Bu rakamın altında kalan maaşlar Hazine Desteği ile yeni belirlenecek tutara tamamlanacak. En düşük emekli maaşının 10 bin ila 11 bin 500 TL arasında belirlenmesi bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI İÇİN SON KARARI BAŞKAN ERDOĞAN VERECEK

Burada nihai rakam bütçe çalışmaları sonrasında ortaya çıkacak. Bakan Şimşek çalışmayı Başkan Erdoğan'ın onayına sunacak ve karar alınacak.

MERKEZ BANKASI'NIN 6 AYLIK ENFLASYON ORANI TAHMİNİ YÜZDE 37,76

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın 2023'ün son enflasyon raporu sunumunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon oranı beklentisi de yüzde 37,76 oldu. Bu oran refah payı hariç emekli maaşı zammını ifade ediyor. Burada her şey beklentilere göre ilerlerse yüzde 29,96'lık bir memur enflasyon farkı oluşacak. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile yeniden hesaplandığında yüzde 49,46'lık bir zam oranı söz konusu olacak.



MEMUR ZAMMI REFERANS OLACAK

Hesaplamalara dikkatle bakıldığında memur zammı, 6 aylık enflasyon rakamının 10-12 puan daha üzerinde olacak. Emeklilerin zam oranının memurların altında kalmaması için bütçe çalışması gerçekleşiyor. Burada SSK ve Bağ-Kur emeklisi için doğrudan kök maaşlara yansıyacak 5-10 puanlık bir refah payı masada bulunuyor. Kabaca emekli zammı için yüzde 40, 45 ve 50 oranı gündeme gelecek.



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