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Brent petrolün varil fiyatı 78,16 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 78,16 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2023 10:06, Son Güncelleme : 04 Aralık 2023 10:07
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Brent petrolün varil fiyatı 78,16 dolar

Cuma günü 81,54 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,91 düşüşle 78,16 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,45 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, bu hafta dünyanın en büyük petrol tüketicileri Çin ve ABD'den gelecek ekonomik veriler öncesi haftaya düşüşle başladı. Söz konusu ülkelerde geçen hafta yayımlanan verilerin fiyatlar üzerinde oluşturduğu baskı devam ediyor.

Çin yuanı, piyasa katılımcılarının ekonomik veriler öncesinde temkinli yaklaşım sergilemesi sonucu dolar karşısında değer kaybetti. Geçen hafta Çin'de açıklanan verilere göre, imalat sanayisi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,4 ve hizmet sektörü PMI 50,2 ile beklentilerin altında kaldı. Uzmanlar, ülkede ekonomik hareketliliğin ve dolaylı olarak petrol talebinin yönünü anlamak için bu hafta açıklanacak ticaret ve enflasyon verilerini bekliyor.

ABD Merkez Bankasından (Fed) cuma günü faiz politikasına ilişkin yapılan açıklamalar ülkede talebin zayıflayacağı endişelerini körükleyerek fiyatları aşağı yönlü baskıladı. Fed Başkanı Jerome Powell, gerekmesi halinde faiz artırımlarına devam edebilecekleri uyarısında bulundu. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun yüzde 2'ye doğru gitmemesi durumunda, işsizlik oranı artsa da sıkılaştırmayı bırakmayacaklarını vurguladı.

Dünyanın en büyük petrol tüketen ülkesi ABD'de faiz artırımı kararının ekonomik aktiviteyi yavaşlatabileceği ve petrol talebini düşüreceği endişesi artıyor.

Ayrıca, Petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun geçen hafta perşembe günü yaptığı toplantısı sonrası petrol fiyatlarındaki düşüş etkisi devam ediyor. Uzmanlar, toplantı sonrası ülkelerin açıkladığı bireysel kotaların fiyatları yükseltmede yetersiz kaldığı ve piyasaların beklentilerini karşılamadığı yorumunu yapmıştı.

Brent petrolde teknik olarak 78,53 ile 78,65 dolar aralığının direnç, 77,93 ile 77,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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