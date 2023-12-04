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Sahte doktor dişsiz bıraktı!

Bartın'da yaşayan Tayfun Güney, kendisini diş hekimi olarak tanıtan kişiler tarafından hem sağlığını hem de parasını kaybettiğini söylüyor. 2 kişi 40 dakikada Güney'in bütün dişlerini çekti ve 12 implant yerleştirdi. Güney'in dolandırıldığı, implantlarının düşmeye başlaması ve başka bir diş doktoruna gitmesiyle ortaya çıktı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 04 Aralık 2023 10:18, Son Güncelleme : 04 Aralık 2023 10:20
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Sahte doktor dişsiz bıraktı!

Bartın'da yaşayan Tayfun Güney Ağustos ayında kendisini diş doktoru olarak tanıtan Ada B. ile tanıştı.

İmplant tedavisinden konu açılınca Ada B. daha uygun fiyata ona yardımcı olacağını söyledi.

Ada. B. Tayfun Güney'e 29 Eylül tarihine randevu verdi. Güney, Bartın'dan yanına akrabasını alarak Ankara'nın yolunu tuttu. Güney kliniğin tabelasını göremeyince, kliniğin yeni açıldığını ve henüz tabelaların takılmadığı yanıtını aldı.

İMPLANTLAR TEK TEK DÜŞMEYE BAŞLADI

Ada.B. bir süre sonra kliniğe gelen B.G.'yi iddiaya göre yardımcısı olarak tanıttı. Tedavinin ardından Ada B. Tayfun Güney'den diş parası adı altında 14 bin lira istedi. İki hafta sonra Güney'in ağzından implantlar tek tek düşmeye başladı.

Güney yaşadıkları karşısında şoka uğradı. İmplant firması Tayfun Güney'e ulaştı. Ağzındaki implantların kendilerine ait olduğunu söyledi.

Bir süre önce B.G. çalıştığı implant firmasından çok sayıda implant çalarak firmayı 100 bin liranın üzerinde zarar uğrattı. Durumu fark eden firma yetkilileri B.G.'nin işine son verdi.

Tayfun Güney, Ada.B. ile iletişime geçtiğindeyse ters cevap aldı.

Özel bir kliniğe giderek ağzında kalan 12 implantı çıkartan Tayfun Güney hem 59 bin lira parasından oldu hem de sağlığından. Güney, kendisini bu hale getiren kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

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