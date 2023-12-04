TÜRK-İŞ Başkanı: Açlık sınırından bir pazarlık olmaz!
TÜRK-İŞ Genel Kurulu'nda Genel Başkan Ergün ATALAY, Asgari Ücret ile ilgili özel bir televizyon kanalına verdiği röportajında muhabirin Açlık Sınırı ile ilgili sorusu üzerine; "Açlık sınırından bir pazarlık olmaz. Onu konuşmanın bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Aralık 2023 11:01, Son Güncelleme : 04 Aralık 2023 11:05
TÜRK-İŞ tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
KAMUOYUNA DUYURU
TÜRK-İŞ Genel Kurulu'nda Genel Başkan Ergün ATALAY, Asgari Ücret ile ilgili özel bir televizyon kanalına verdiği röportajında muhabirin Açlık Sınırı ile ilgili sorusu üzerine; "Açlık sınırından bir pazarlık olmaz. Onu konuşmanın bir anlamı yok." ifadelerini kullanmıştır.
Bu açıklamanın üzerine kamuoyunda, 'TÜRK-İŞ'in 2024 yılı Asgari Ücret ile ilgili taban fiyatı belli oldu' ya da 'TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret teklifi netleşti' şeklinde çıkan haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır.
Komisyon toplantılarının ardından masada bulunan komisyon üyeleri bu kararı verecektir.
Kamuoyuna duyurulur, saygılarımızla.
TÜRK-İŞ YÖNETİM KURULU