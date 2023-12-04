Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar başladı
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2023 12:32, Son Güncelleme : 04 Aralık 2023 12:33
Kentte dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kar, özellikle Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde etkisini gösteriyor.
Kar nedeniyle Istranca ormanları kısa sürede beyaza büründü.
Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede karın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.