Bakan Tekin'den 'Dayanıklı Sınıflar Hareketi' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son yıllarda sıklıkla ve büyük ölçeklerde ülkede meydana gelen doğal afetlerin bilhassa depremin, maddi hazırlık kadar manevi hazırlığın da büyük önem taşıdığını gösterdiğini belirterek, "Dayanıklı Sınıflar Hareketi'nin öncelikli amacı genç insanları, içinde kaygı, korku, endişe barındıran felaket anlarındaki her türlü karşılaşmalara hazırlamaktır." dedi.

Bakan Tekin, Mogan MTAL Uygulama Oteli'nde düzenlenen Din Öğretiminde Dayanıklı Sınıflar Hareketi Projesi'nin açılış törenindeki konuşmasında, etkinliği organize eden Eski Din Öğretimi Genel Müdürü Prof. Dr. Mualla Selçuk ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Türkiye'nin, dünyanın birçok ülkesinde bir asırda görülebilecek felaketlerin çok kısa bir zamanda görülmesini mümkün kılan bir coğrafyada bulunduğunu ifade eden Tekin, böyle bir kader ve imtihana hazırlıklı olmak, gerekli hazırlıkları yapmak gerektiğine işaret etti.

Son 10 yılda ülkede ve ülkenin etrafında yaşananları özetleyen Tekin, ülkenin etrafında savaşlar yaşandığını, milyonlarca komşuya ev sahipliği yapmak durumunda kalındığını, ülkeye sığınan 1,5 milyona yakın çocuğa eğitim öğretim hizmeti sunulduğunu aktardı.

FETÖ'nün darbe girişimini, terör olaylarını dile getiren Tekin, tüm dünya ile birlikte salgın sürecinin ve ardından 6 Şubat depremlerinin yaşandığını belirterek, "Bu saydığım şeyler ortalama sıradan bir dünya ülkesinde bile asırda bir görülen şeyler." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığının tüm bu durumlar karşısında üzerine düşenleri yapmak zorunda olduğuna işaret eden Tekin, "Yapmazsak gelecek kuşakları kaybedeceğiz, yapmazsak milletin geleceğini kaybedeceğiz." diye konuştu.

- "Ağır hasarlı ve yıkılması gereken binalar dışında, eğitim öğretime açabileceğimiz derslikleri açtık"

Bakan Tekin, 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından bölgede yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerini anlattı.

Depremden çok kısa süre sonra, eğitim-öğretim sürecini tekrar başlattıklarını, aksaklıkları giderdiklerini dile getiren Tekin, "Bu yıl eğitim-öğretim yılını sorunsuz bir şekilde başlatabildik, kuşkusuz 6 Şubat'tan önceki konfor ortamında başlatamadık ama asgari müştereklerde eğitim-öğretim süreçlerini başlattık. Ağır hasarlı ve yıkılması gereken binalar dışında, tamirat, tadilatla eğitim öğretime açabileceğimiz derslikleri açtık." diye konuştu.

Deprem bölgesindeki öğretmenleri motive edici etkinlikler, bölgeden ayrılmak isteyenlere de kolaylıklar sağladıklarını dile getiren Tekin, bölgeye yeni atanan öğretmenlere ayrıcalıklar tanıdıklarını anlattı.

Yeni atanan veya hala çalışmaya devam eden 200 binin üzerinde öğretmeni tek tek arayarak konaklama veya başka ihtiyaçlarının olup olmadığını tespit ettiklerini belirten Tekin, bölgede çalışacak öğretmenlere eğitim öğretim süreçlerini daha sağlıklı yürütmeleri için destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Bölgede yaşayan eğitim öğretim çağının dışındaki kişilere yönelik hayat boyu öğrenme kapsamında kurslar düzenlediklerini aktaran Tekin, "Bu etkinlik, felaketi yaşamış insanların evde sürekli felaketi düşünerek hatıralarını tekrar canlandırarak aynı şeyleri yaşayacağı, dolayısıyla yaşayacakları travmayı engelleyecek çok önemli bir etkinlikti." dedi.

Tekin, deprem bölgesindeki öğrencilerin öğrenme kayıplarını tekrar kazandırabilmek için telafi eğitimleri düzenlediklerini de dile getirdi.

- "Maddi hazırlık kadar manevi hazırlık da büyük önem taşımaktadır"

Bakan Tekin, çalıştayın amacına ilişkin değerlendirmesinde, "Türkiye zor bir coğrafya. Bu coğrafyada, her an her türlü olağan dışı bir durumla karşı karşıya kalabiliriz, bu tür olaylara her an hazırlıklı olunması gerektiğini düşünüyorum. İnanıyorum ki yaşadığımız felaketin acılarını telafi edebilmek, yaralarını sarabilmek açısından hem de bundan sonra yaşayabileceğimiz bu türden felaketlere, acılara karşı tedbirli olabilmek açısından güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede ise Din Öğretiminde Dayanıklı Sınıflar Hareketi Projesi'nin Din Öğretimi ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlükleri koordinesinde başlatıldığını anlattı.

Bakan Tekin, "Son yıllarda sıklıkla ve büyük ölçeklerde ülkemizde meydana gelen doğal afetler, bilhassa deprem, bize gösterdi ki maddi hazırlık kadar manevi hazırlık da büyük önem taşımaktadır. Dayanıklı Sınıflar Hareketi'nin öncelikli amacı genç insanları, içinde kaygı, korku, endişe barındıran felaket anlarındaki her türlü karşılaşmalara hazırlamaktır. Bu projede görev alan mesai arkadaşlarıma ve kıymetli akademisyenlerimize teşekkür ediyor, çalıştay çıktılarının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

- Proje, depremin ardından ortaya çıktı

Değer temelli bir din öğretimi projesi olan "Dayanıklı Sınıflar Hareketi", 6 Şubat 2023'te yaşanan büyük depremin ardından ortaya çıktı.

Dayanıklı Sınıflar Hareketi Projesi, inanç, hayat ve ben arasındaki ilişkiyi inceleyerek, dayanıklı olmak ve yeniden yola devam etmek üzere öğretmenlerin ve öğrencilerin iyi oluş durumlarına yardımcı olma hedefi ile tasarlandı.