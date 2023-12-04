Yalova'da deprem nedeniyle eğitime ara verildi
Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, Yalova'nın Armutlu ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime (bugün) ara verildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 04 Aralık 2023 12:42, Son Güncelleme : 04 Aralık 2023 13:40
Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde saat 10.42'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. En büyüğü 4,5 olan artçı sarsıntılar devam ederken, deprem, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Bilecik ve Sakarya'da da hissedildi.
Öte yandan, Yalova Kaymakamlığı, Armutlu ilçesinde eğitime 1 gün süreyle (bugün) ara verildiğini duyurdu.