Sokak ortasında ikinci el eşyalarını satan adam yoldan geçen kişilerin ilgi odağı oldu

Odun Pazarı İlçesi Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi'nde bir parkta bulunan ve ismi bilinmeyen bir şahsın birbirinden farklı ikinci el eşyalarını vatandaşlara sattığı görüldü. Bölge esnafının ve yoldan geçen vatandaşların yoğun ilgisine maruz kalan şahsın kim olduğu bilinmiyor. Radyo, fincan, kap, boncuk ve daha birçok ikinci el eşya için vatandaşlarla pazarlık yapan şahsın yıllardır bozuk malzemeleri alıp tamir edip sattığı öğrenildi. Satıcının, polisler ve zabıtalardan sıyrılabilmek adına hızlıca satıp gitmek istemesi fark edilirken, bölge esnafının pazarlık yapmak için satıcıya ısrar ettikleri görüldü. Elindeki birbirinden farklı birçok eşyayı satan şahıs, kısa süre sonra gözlerden kayboldu.