Vali '5 dakikada da yabancılara kimlik kartı veriliyor' iddiasını yalanladı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından düzensiz göçle mücadele çerçevesinde yürütülen Mobil Göç Noktası'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mobil Göç Noktasının öneminden bahseden Vali Çiçek, Türkiye'de düzensiz göçle yoğun şekilde mücadele edildiğini söyledi. Kayseri'de Mobil Göç Noktası ile çok sayıda düzensiz göçmenin deport edildiğini dile getiren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; "Hem güvenlik kuvvetlerimiz hem de İl Göç İdaresi personelimiz tüm ülkemizde büyük bir mücadele vermektedir Bu mücadele alanda düzensiz göçmenlerin tespiti, düzensiz göçmen olduğu anlaşılan kişilerin göç merkezine alınmaları ve buradan da yurt dışına deport edilmeleri devam etmektedir. İllerimizde yapılan bu mücadeleye destek vermek amacıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından illerimize Mobil Göç Noktası diye adlandırdığımız mobil göç aracı verilmiştir. Bu çerçevede ilimize de 2 adet mobil göç aracı teslim edilmiş ve bir tanesinin de geleceği bildirilmiştir. Burada güvenlik güçlerimiz düzensiz göçmen olduğundan şüphelendikleri göçmenlerin kimliklerini sormakta, kimliklerini ibraz edemeyenleri mobil göç noktası diye tabir ettiğimiz mobil göç aracına davet etmektedirler. Bu araç içerisinde göç personelimiz tarafından göç veri tabanı üzerinden biyometrik parmak izleri kontrolü yapılmaktadır. Göç veri tabanı üzerinden yapılan bu kontrollerle yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen kişiler Geri Gönderme Merkezi'ne alınıp, deport işlemleri başlatılacaktır. Bu çerçevede ilimizde geçen iki haftalık süre içerisinde çok sayıda yabancı yurt dışına deport edilmiştir. Hem emniyetimiz hem jandarmamız hem İl Göç İdaresi personelimiz bu alanda gerçekten yoğun bir çaba sarf etmektedir. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla gece gündüz durmadan arkadaşlarımız çalışmaya devam etmektedirler. Bu göç aracı burada olması niçin önemli? Öncesinde düzensiz bir göçmeni tespit edip, İl Göç İdaresi'ne götürdüğümüzde kişinin turist olduğu anlaşıldığında bazı mahcubiyetlerimiz oluyor. İşte şimdi burada direkt aracımıza davet edilerek yasal kalış hakkı olup olmadıkları burada tespit edilmektedir" şeklinde konuştu.

Sosyal medyada 'Kayseri'de kurulan göç noktasında 5 dakikada da yabancılara kimlik kartı veriliyor' diye yapılan açıklamaya cevap veren Çiçek; "Sırf düzensiz göçle mücadele için kurulan bu mobil noktada yüzlerce sorgulama yapılmaktadır. Ancak bu kadar yoğun mücadele edilirken, bu kadar yoğun çaba sarf edilirken güvenlik güçlerimiz, göç personelimiz gece gündüz bu mücadeleyi verirken, yabancı düşmanlığı üzerinden siyasal algı oluşturarak, siyasal bir zemin oluşturmak isteyen bazı art niyetli kişiler tarafından birkaç gün önce bunlarla ilişkili sosyal medya hesaplarında bir paylaşım yapıldı. 'Kayseri'de kurulan göç noktasında 5 dakikada da yabancılara kimlik kartı veriliyor' diye bir açıklamaydı. Ancak az önce de belirttiğim gibi bunun gerçekle hiçbir alakası yoktur. Zaten bu açıklamadan sonra Göç İdaresi Başkanlığımız bunun gerçek olmadığını tam tersine bu araçların düzensiz göçmenle mücadele çerçevesinde alındığını kimlik kontrolleri yapılıp, burada düzensiz göçmen olanların yurt dışına deport işlemleri başlatılmak üzere Geri Gönderme Merkezi'ne alınmak için gönderildiğini açıkladı. Bu gerçekler açıklandıktan sonra yine aynı hesaplardan 'bu sefer de şakamızı gerçek sandılar' diye bir açıklama oldu. Bu tür açıklamalar gerçek dışı beyanlar yabancı düşmanlığını körükleyen, yabancı düşmanlığı üzerinden siyaset algısı oluşturmak için yapılan bu açıklamalar hem kurumlarımızı töhmet altında bırakmakta ve hem güvenlik hem de göç personelimizi gerçekten üzmekte ve yaralamaktadır. Çünkü arkadaşlarımız gece gündüz bu konuda mücadele etmektedir. Bakın daha iki hafta önce çok sayıda düzensiz göçmen yurt dışına gönderilmiştir ve gönderilmeye devam edecektir. Göç noktalarımızın sayısı arttırılacak ve Kayseri'de bu çalışmalar hızla devam edilecektir" diye konuştu.