Seçil Erzan'ın ifadelerinde adı geçiyordu...Partisinden istifa etti

Öte yandan Nuri Köşdere, parti teşkilatına gönderdiği dilekçeyle de partisinden istifa etti.

AK Parti teşkilatının disiplin kuruluna sevk ettiği Köşkdere, bugün Çorlu Belediye Başkanlığı'na ilettiği dilekçesinde sağlık gerekçesiyle istifa ettiğini yazdı.

Soruşturma kapsamında Erzan'ın, "Yatırım yapma amacıyla para aldığım kişilerden" dediği AK Parti Çorlu Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere, partisi ve meclis üyeliğinden istifa etti.

Ünlü futbolcularının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, olaya ilişkin gelişmeler devam ediyor.

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