Seçil Erzan'ın ifadelerinde adı geçiyordu...Partisinden istifa etti
Fon vurguncusu banka müdürü Seçil Erzan'ın ifadelerinde adı geçen Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere, partisinden ve görevinden istifa etti
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Aralık 2023 14:34, Son Güncelleme : 04 Aralık 2023 14:35
Ünlü futbolcularının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, olaya ilişkin gelişmeler devam ediyor.
Soruşturma kapsamında Erzan'ın, "Yatırım yapma amacıyla para aldığım kişilerden" dediği AK Parti Çorlu Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere, partisi ve meclis üyeliğinden istifa etti.
AK Parti teşkilatının disiplin kuruluna sevk ettiği Köşkdere, bugün Çorlu Belediye Başkanlığı'na ilettiği dilekçesinde sağlık gerekçesiyle istifa ettiğini yazdı.
Öte yandan Nuri Köşdere, parti teşkilatına gönderdiği dilekçeyle de partisinden istifa etti.