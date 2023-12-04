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'100 yıllık zamanı aştık, Gemlik'teki depremler haberci olabilir'

Gemlik Körfezinde art arda meydana gelen iki depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı üzeri olduğu için beklenen İstanbul depremi için haberci deprem niteliğinde olabileceğini söyleyen Dr. Hafez Keypour, "Bu fay hattı üzerinde 100 yılda 1 büyük depremler oluyor. 1894'ten sonra beklediğimiz 100 yıllık zamanı aştık" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2023 15:15, Son Güncelleme : 04 Aralık 2023 15:23
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'100 yıllık zamanı aştık, Gemlik'teki depremler haberci olabilir'

Öğle saatlerinde meydana gelen Gemlik Körfezindeki 5.1 ve 4.5'lik deprem sonrası herkes 'beklenen İstanbul depremini tetikler mi' sorusu üzerine yoğunlaştı. Aynı hat üzerinde olduğu için haberci niteliği taşıyabileceğini söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Hafez Keypour önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Hafez Keypour, "Kuzey Anadolu Fay Hattında 1938'den beri depremler olmuştur. Bu depremler sırasıyla binlerce kilometre yol kat etmiş ve Marmara'ya, İstanbul'a kadar gelmiştir. 1999'daki depremi en şiddetlisi olarak söyleyebiliriz. Bugünkü depremler de aslında düşük büyüklükte fakat kendi artçıları olduğu için bunu kendine müstakil bir deprem olarak kabul edebiliriz. Deprem dediğimiz zaten enerji boşalmasıdır. Kuzey Anadolu Fay Hattından dolayı eskiden beri bölgedeki şehirler depreme maruz kalmıştır, kalacaktır da. 1894'te en son gelen büyük İstanbul depremi idi. Yani 129 yıl önce. Ondan önce de 1766'da deprem olmuştu. Yani ortalama 250 senede 1 defa olmuş halbuki 1509'dan bugüne kadar yani 100 yıl önceye kadar 6-7 tane büyük (7-7,5 arası ) deprem olmuştur. Bu ortalama 80-90 yıl boyunca büyük bir depreme maruz kalınacağını gösteriyor" dedi.

"Ortalama 100 senede 1 büyük deprem olma zamanını aştık"

Gemlik'teki depremlerinde yanı hatta olduğu için tetikleyebileceğini aktaran Dr. Hafez Keypour sözlerine şöyle devam etti:

"Aynı fay hattında olduğu için de bugünkü depreme haberci deprem diyebiliriz. Fakat Kuzey Anadolu fay hattında da değişik faylar var. Türkiye Avrupa'ya doğru senede birkaç santim hareket ediyor. Bu da fayların birleşimde gerilmeye neden oluyor. Tabi bu stresler de fayları tetikliyor. Yani hepsi birbirine bağlıdır. Bugünkü deprem de Kuzey Anadolu Fay Hattı etrafında olduğu için etkileyeceğini kabul edebiliriz fakat üzerinde daha detaylı çalışmak gerekiyor. En son büyük deprem 129 sene önce olmuş. Son 250 seneden bu yana 1 deprem olmuştur. Halbuki 500 yılda 6 deprem olmuştur. Yani ortalama 100 senede 1 diyebiliriz. Onun için enerji boşalması ne kadar geç olursa o kadar büyük olur. Bu zamana kadar şans eseri deprem gelmemiş ama artık olmama ihtimalimiz çoktan geçti."

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