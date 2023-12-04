Mardin'de soba patladı: 1 ölü, 2 yaralı
Mardin'in Savur ilçesinde ısınmak için yaktığı sobanın patlaması sonucu anne hayatını kaybetti, 2 çocuğu yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2023 15:59, Son Güncelleme : 04 Aralık 2023 16:19
İlçenin İçören Mahallesi'nde ısınmak için sobaya benzin koyan Betül Ö., sobanın patlaması sonucu hayatını kaybetti, iki çocuk yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.