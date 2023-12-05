YÖK'ten Adalet Programlarıyla ilgili çok önemli karar!
Yükseköğretim Kurulu, Adalet Bakanlığının ihtiyaç planlamaları ve adalet sisteminin günümüzdeki personel ihtiyacı da göz önünde bulundurularak Adalet Meslek Yüksekokulları ile adalet programlarının kapatılmasına karar verildi.
Yükseköğretim Genel Kurulunun 23 Kasım 2023 tarihli toplantısında;
-42 üniversitede bulunan Adalet Meslek Yüksekokullarının kapatılmasına,
-KKTC'de bulunan 6 Adalet programının kapatılmasına,
-Devlet ve vakıf üniversitelerinde bulunan "Adalet" programı ile "Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği" programlarındaki öğrencilerin hak ve statülerinin korunarak kapatılmasına,
-Bu kapatılma kararı sonrası üniversiteler bünyesinde "Mahkeme Büro Hizmetleri" programının açılabilmesine, bu konudaki değerlendirmelerin üniversiteler tarafından yapılmasına,
-Bahsi geçen "Mahkeme Büro Hizmetleri" programının açılmasının uygun bulunması halinde, "Adalet" ve "Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği" programındaki öğretim elemanlarının kadrolarının anılan programa aktarılabilmesine,
-Program açılmayan üniversitelerde ise ilgili öğretim elemanlarının alanlarına göre ilgili yükseköğretim kurumlarınca belirlenecek programlara atanmalarına,
Karar verilmiştir.