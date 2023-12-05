YÖK'ten Adalet Programlarıyla ilgili çok önemli karar!

Yükseköğretim Genel Kurulunun 23 Kasım 2023 tarihli toplantısında;



-42 üniversitede bulunan Adalet Meslek Yüksekokullarının kapatılmasına,

-KKTC'de bulunan 6 Adalet programının kapatılmasına,

-Devlet ve vakıf üniversitelerinde bulunan "Adalet" programı ile "Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği" programlarındaki öğrencilerin hak ve statülerinin korunarak kapatılmasına,

-Bu kapatılma kararı sonrası üniversiteler bünyesinde "Mahkeme Büro Hizmetleri" programının açılabilmesine, bu konudaki değerlendirmelerin üniversiteler tarafından yapılmasına,

-Bahsi geçen "Mahkeme Büro Hizmetleri" programının açılmasının uygun bulunması halinde, "Adalet" ve "Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği" programındaki öğretim elemanlarının kadrolarının anılan programa aktarılabilmesine,

-Program açılmayan üniversitelerde ise ilgili öğretim elemanlarının alanlarına göre ilgili yükseköğretim kurumlarınca belirlenecek programlara atanmalarına,



Karar verilmiştir.

