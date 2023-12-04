62 yaşındaki kadın evinin önünde silahla kafasından vurulmuş olarak bulundu

Olay ilçenin Fidanbaşı mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Perihan Dikbaş (62) bugün mahalledeki evinin önünde kafasından silahla vurulmuş halde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, Dikbaş tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi yaşlı kadının ölümü ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yaşlı kadının çevreden atılan bir maganda kurşunu nedeniyle mi yoksa bir cinayete mi kurban gittiği ile ilgili inceleme sürüyor.