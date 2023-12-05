Evinin önünde silahla kafasından vurulmuş olarak bulunmuştu: 3 gözaltı

Olay dün ilçenin Fidanbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan ve geçtiğimiz günlerde köyüne gelen Perihan Dikbaş (58) köydeki evinin önünde odun keserden birden yere yığıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, kafasından ateşli silah yaralanması teşhisi ile Dikbaş'ı hemen Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Dikbaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk annesi Dikbaş'ın cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kafasında tek kurşun giriş ve çıkışı tespit edildi.

İlçe Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan inceleme kapsamında Dikbaş'ın evinin yakınında asker uğurlama töreni sırasında atılan kurşunlardan hayatını kaybetmiş olabileceği üzerine çalışma başlatıldı. Olayla ilgili H.Ö. (72), M.K. (86) ve O.Y. (52) isimli 3 kişi gözaltına alınırken, Perihan Dikbaş'ın yarın Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Beyazıt köyünde öğle namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.