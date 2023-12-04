Öz çiftinin 3 şirketine kayyum atandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmi belgede sahtecilik", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 3 şirkete kayyum atandı.

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