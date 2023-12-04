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Hablemitoğlu davasında ara karar açıklandı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'na yapılan suikasta ilişkin terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2023 21:57, Son Güncelleme : 04 Aralık 2023 21:58
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Hablemitoğlu davasında ara karar açıklandı

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar Levent Göktaş, Aydın Köstem, Mehmet Narin, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile eski istihbaratçı Enver Altaylı katıldı. Cumhuriyet savcısına söz veren mahkeme başkanı, ardından sanıklara söz vererek, bu celsede ara kararı açıklayacaklarını vurguladı. Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün, olaya ilişkin bilgi ve görgüsü olmayan veya tarafların yönlendirmesiyle ifade veren tanıkların ifadelerini kabul etmediğini söyleyerek, yeni tanık dinlenmesini istedi.

Ardından söz alan sanık Enver Altaylı, ara karar öncesi herhangi bir talebinin olmadığını söyledi. Sanık Levent Göktaş ise avukatlık mesleğini icra edebilmek için davalarının yoğun olduğu İstanbul, Bursa, Adana ve İzmir için şehir dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

"Davalara sonuna kadar katılacağım"

Duruşmalara gelmeyi aksatmayacağını ifade eden sanık Fikret Emek, "Duruşmalar devam edecekse davalara sonuna kadar katılacağım. Hiç şüpheniz olmasın. Şehir dışı yasağımın kaldırılmasını arz ederim" ifadelerini kullandı.

"Vicdanen çok rahatım"

Ara karar öncesi söz alan sanık Aydın Köstem, "Mayıs ayındaki tahliyenin ardından sadece benim ayağıma kelepçe taktılar. Kelepçenin çıkarılmasını, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep ediyorum. Ayrıca vicdanen çok rahatım, beraatımı talep ediyorum" dedi.

Diğer sanık Mehmet Narin ise, "İddia makamı benim cinayetle bir ilgi, alakamın olmadığını anladı. Ben 21 yıllık çalışma hayatımda hep örnek birisi olarak gösterildim. Hakkımdaki tüm iddiaları reddediyorum. 2012 Eylül ayında TSK'dan onurumla, şerefimle ayrıldım. Tırnaklarımla elde ettiğim kariyerim, geçmişi suçlarla dolu olan birisinin söylemleri yüzünden mağduriyetler içerisinde" diyerek suçsuz olduğunu söyledi. Üzerine atılı suçu kabul etmediğini aktaran sanık Narin, ayrıca mahkeme heyetinden şehir dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Sanık Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, "Tüm meslek hayatımı ben ve ailem terörle mücadeleye adadık. Benim son dönemde yapmış olduğum görev de göz önünde bulundurulduğunda benim ifşa edilmem sadece ben ve ailemi değil, devletimizi de zor duruma sokacaktır" dedi.

Sanık ve avukat beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının devamına, sanık Narin hakkında sistemde gözüken ev hapsinin kaldırılmasına karar verdi. Bazı kişilerin tanık olarak dinlenilmesine hükmeden mahkeme, firari sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın avukatının tutuklanmama güvencesi taleplerinin reddine karar vererek, duruşmayı 4 Mart 2024'e erteledi.

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