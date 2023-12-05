5 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.

3- A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'taki 6'ncı ve son maçında Gürcistan'ı konuk edecek.

2- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 ve 10 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tayland Krallığı Milli Günü Resepsiyonu'na iştirak edecek.

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Toprak Günü dolayısıyla düzenlenecek programa katılacak.

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını, Valilik Meydan Alanı'nı ziyaret edecek, Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'ndan Afet Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'ne canlı bağlantıyla katılacak, İl Genel Koordinasyon Toplantısı'na iştirak edecek.

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 39. Bakanlar Oturumu Kapanış Programı'na iştirak edecek.

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