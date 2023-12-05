5 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları
5 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 44. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne iştirak edecek.
(Doha)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Kadının Seçme ve Seçilme Hakkının 89. Yıl Dönümü Programı'na katılacak.
(TBMM/11.00)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 39. Bakanlar Oturumu Kapanış Programı'na iştirak edecek.
(İstanbul/13.50)
4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
(TBMM/13.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını, Valilik Meydan Alanı'nı ziyaret edecek, Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'ndan Afet Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'ne canlı bağlantıyla katılacak, İl Genel Koordinasyon Toplantısı'na iştirak edecek.
(Malatya/12.30-16.00)
2- TBMM'den
- Genel Kurulda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek.
- HEDEP'in TBMM Grup Toplantısı düzenlenecek.
(TBMM/15.00/12.45)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Toprak Günü dolayısıyla düzenlenecek programa katılacak.
(Ankara/10.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tayland Krallığı Milli Günü Resepsiyonu'na iştirak edecek.
(Ankara/14.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.
(Ankara/14.30)
4- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı çevre koruma harcama istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
5- Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 ve 10 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Azerbaycan, İran, Kazakistan, Rusya ve Türkmenistan'dan oluşan Hazar ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı yapılacak.
(Moskova)
2- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katılacak.
(Ankara/10.00)
2- Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu mücadelesi başlayacak; VavaCars Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor, Siltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32, Ankara Keçiörengücü-Muş 1984 Muşspor, Bitexen Antalyaspor-Kepezspor, Corendon Alanyaspor-Kocaelispor ve Yılport Samsunspor-Tokat Belediye Plevnespor müsabakaları yapılacak.
(İstanbul/13.00/15.00/Ankara/13.00/Antalya/17.00/21.00/Samsun/19.00)
3- A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'taki 6'ncı ve son maçında Gürcistan'ı konuk edecek.
(Mersin/18.00)
4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.30)
5- Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu'nda Türk Telekom, Romanya'nın U-BT ekibini ağırlayacak.
(Ankara/20.00)
6- Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Darüşşafaka Lassa, Fransa'nın Cholet Basket takımına konuk olacak.
(Cholet/22.00)
7- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding, İspanya'nın Valencia Basket takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Valencia/21.15)
8- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Bulgaristan'ın Maritza ekibini ağırlayacak.
(İstanbul/19.00)
9- Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8'li final (Son 16 turu) rövanşında Türk Hava Yolları, Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud takımını konuk edecek.
(İstanbul/15.30)
10- Beşiktaş Kulübü Başkanlığı'na seçilen Hasan Arat ile yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını düzenlenecek törenle alacak.
(İstanbul/11.00)