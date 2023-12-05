Gazze'den tahliye edilen 130 kişilik kafile İstanbul'a getirildi

Gazze'de kalan Türk vatandaşları Mısır üzerinden Türkiye'ye getirilmeye devam ediliyor. Gazze'den Mısır'ın başkenti Kahire'ye tahliye edilen aralarında Türk vatandaşları ve ailelerinin bulunduğu 130 kişilik kafile, K695 sayılı Kahire - İstanbul uçağıyla İstanbul'a getirildi. Yolcuları İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda yakınları ve AFAD yetkilileri tarafından karşılandı. Havalimanından çıkan kafile, gazetecilere yaşadıklarını anlattı.