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Gençler sanal bahis batağında

Virüs gibi yayılan dijital bahis siteleri, özellikle gençler arasında kumar bağımlılığına yol açıyor. Kısa yoldan zengin olma hayali kuranlar, zararlarını kurtarmak isterken daha da batıyor. Sanal kumar siteleri kişisel verileri de riske atıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 05 Aralık 2023 07:59, Son Güncelleme : 05 Aralık 2023 07:46
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Gençler sanal bahis batağında

Teknolojideki hızlı gelişim, kumarın ve bahis oyunlarının geleneksel mekanlardan dijital ortamlara taşınmasına sebep oldu. Devlet memurlarından özel sektör çalışanlarına, fabrika işçilerinden öğrencilere binlerce kişi cep telefonu üzerinden sanal kumar oynuyor.

VİRÜS GİBİ YAYILIYOR

Virüs gibi yayılan bahis siteleri, özellikle gençler arasında kumar bağımlılığına yol açıyor. Kullanıcılar, sürekli kapatılmasına rağmen farklı adreslerden yeniden aktif edilen sanal kumarhanelere, kısa yoldan zengin olmak ya da kazanma hırsıyla yöneliyor. Bahis siteleri, ilk etapta oyuncuları yemlemek amacıyla yüksek bonuslar dağıtıyor. Kullanıcılar önce bonusları kullanarak kazanıyor. Ancak bonuslar bitince işler tersine dönüyor. Zararlarını telafi etmeye çalışanlar daha çok batıyor. Günün sonunda kumarda kazanan yine kasa oluyor.

Türkiye'de lisansı bulunmayan bahis şirketleri illegal olarak faaliyet gösteriyor. Yasal olmayan sanal kumarhaneler, mobil uygulama mağazalarında reklam verilerek tanıtılıyor.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ RİSK ALTINDA

Sanal kumar siteleri kişisel verileri de riske atıyor. Kıbrıs ve Gürcistan merkezli oynatıldığı öğrenilen sanal kumarda kimlik ve ödeme bilgilerinin paylaşılması sonucunda dolandırıcılık olayları yaşanabiliyor. Sanal bahis sitelerine üye kişiler, banka hesaplarının boşaltılması gibi tehlikelerle karşı karşıya kalabiliyor.

Cabir Turğut

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