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Asgari ücret için üç ayrı rakam gündemde

Asgari Ücret Komisyonu'nun 11 Aralık'ta yapılacağı duyurulan ilk toplantısı öncesinde ekonomi kulislerinde üç ayrı rakam konuşuluyor

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 05 Aralık 2023 08:06, Son Güncelleme : 05 Aralık 2023 08:09
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Asgari ücret için üç ayrı rakam gündemde

Asgari ücrete yapılacak zammın en az yüzde 40, en fazla yüzde 50 olabileceği belirtiliyor. Yüzde 40 oranında zam yapılması durumunda asgari ücret 16 bin liraya çıkacak. Ancak memurlar ve memur emeklilerine yılbaşında yapılacak yaklaşık yüzde 50 oranındaki zammın da asgari ücret tespitinde dikkate alınabileceği belirtiliyor. Bu durumda, asgari ücret 17 bin lirayı geçecek. İşveren kesiminin yüzde 50'lik artışa itiraz ettiği bu nedenle artış oranının yüzde 40-45 arasında bir rakama çekilebileceği ifade ediliyor. AK Parti'deki ortak kanaat ise asgari ücrete 2024 yılında bir defa zam yapılacaksa, bu zam oranının en az yüzde 45 olması yönünde.

İŞVEREN DESTEK İSTİYOR

Bu arada, işverene verilen 500 liralık asgari ücret desteğin sürmesi konusunda hükümet henüz bir karara varmadı. İşveren, desteğin artırılarak 2024 yılında devam etmesini istiyor. Eğer desteğin devamı konusunda bir karar çıkarsa, yılbaşından sonra en düşük emekli maaşının artışına yönelik mini bir torba teklifi Meclis gündemine getirecek. Desteğin de torbaya girmesi bekleniyor. Öte yandan, asgari ücret görüşmelerinde, işçi heyetinde bu yıl ilk kez bir sağlık işçisi, bir kasiyer, bir enerji işçisi, bir de karayollarında kar temizleyen taşeron işçi yer alacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "TEK ZAM" SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevaplarken asgari ücrete bir kez zam yapılacağının sinyalini vermişti. Erdoğan, asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çalışma yaptığını, çalışmala olgunlaşınca nihai tablonun önlerine konulacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı şunları kaydetti: "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz. Ekonomi yönetimimiz bir yandan da enflasyonu dizginleyici adımlar attı, bunlar da sürüyor. İşaretler olumlu, yakında enflasyonun kalıcı bir şekilde dizginleneceğini göreceğiz. Enflasyon sorununu da tarihe karıştıracağız."

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