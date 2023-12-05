300 unvan bazında 2024 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri

4 Aralık 2023 itibariyle Kasım ayı enflasyon rakamı açıklandı. Aralık enflasyonunun yüzde 3 çıkması halinde, yüzde 15 toplu sözleşme zammıyla birlikte memurların 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere yüzde 49 civarında maaş zammı alması bekleniyor. Memurlar.net maaş robotunda yer alan hem brüt asgari ücret hem de katsayılar yüzde 49 oranında artırılarak modüle yansıtılmıştır. Vergi dilimleri, engellilik indirimleri ise henüz açıklanmadığı için modüle yansıtılmamıştır.

Maaş robotuna, zamlı katsayıların yanı sıra 14 günlük maaş farkları da eklenmiştir.

Aşağıda yer alan linklere tıkladıktan sonra "Gelişmiş Seçeneklerin" en altı kısmında yer alan ilgili ayın maaşını seçerek yeni maaşlarını görebilirsiniz.

2024 yılı Ocak ayı zamlı memur ve akademik personel maaşları için tıklayınız.

2024 yılı Ocak ayı zamlı sözleşmeli personel ücretleri için tıklayınız.

Memur emekli maaşları için tıklayınız.

TOPLU SÖZLEŞME GEREĞİNCE 7 UNVAN ÖZELİNDEKİ ARTIŞLAR MAAŞ ROBOTUNA YANSITILMIŞTIR

1- KİT'lerdeki müdür unvanlı personelin özel hizmet tazminatları (5 puan)

2- Şeflerin özel hizmet tazminatı (12 puan)

3- Koruma ve güvenlik personelinin ek ödemesi (2 puan)

4- İtfaiyecilerin ek ödemesi (2 puan)

5- Veteriner hekimlerin ek ödemesi (20 puan)

6- Başmühendis, mühendis, mimar, şehir plancısının ek ödemesi (20 puan)

7- Kimyager, fizikçi, arkeolog, matematikçi, istatistikçinin ek ödemesi (10 puan)

8- Avukatların ek ödemesi (10 puan)

2024'ten geçerli olmak üzere artırılarak maaş robotuna yansıtılmıştır.

Memurlar.net Notu 1: Maaş robotunda yer alan katsayılar, brüt asgari ücret, vergi dilimleri ve engellilik indirimleri Aralık ayı enflasyonu açıklandığında ve ilgili Tebliğler yayımlandığında yeniden güncellenecektir.

2- Maaş robotuyla ilgili tespitlerinizi 0 532 540 0 590 nolu whatsapp hattımıza yazabilirsiniz.