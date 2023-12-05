2023-ALES/3 Sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM internet sitesinden 2023-ALES/3 Sınav Sonuçları açıklandığını duyurdu
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Aralık 2023 10:03, Son Güncelleme : 05 Aralık 2023 10:05
ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
DUYURU
(5 Aralık 2023)
2023-ALES/3 Sınav Sonuçları Açıklandı
19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 5 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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