Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,40 puan azalışla 8.077,83 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 35,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,09 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 3,44 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl beklendiği kadar 'güvercin' olmayabileceğine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri öncesinde temkinli seyrin öne çıktığını belirten analistler, söz konusu verilerin ABD'de ekonomik gidişata ilişkin sinyal verebileceğini ve para politikasının yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Öte yandan, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'de elektrik iletim alanında 750 milyon doları bulabilecek yeni bir finansman operasyonu hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 7.900 puanın destek, 8.100 ve 8.170 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.