Togg'a nazar değdi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobille çarpışan Togg'da maddi hasar meydana gelirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2023 10:13, Son Güncelleme : 05 Aralık 2023 10:41
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çankaya Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 38 NE 544 plakalı Togg marka otomobil ile 38 UK 096 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 2 otomobilde de maddi hasar meydana geldi.
Kaza anı kamerada
Öte yandan, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un karıştığı maddi hasarlı trafik kazası çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı.