Togg'a nazar değdi

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çankaya Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 38 NE 544 plakalı Togg marka otomobil ile 38 UK 096 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 2 otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un karıştığı maddi hasarlı trafik kazası çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı.