Brent petrolün varil fiyatı 78,06 dolar

Prof. Dr. Naci Görür'den 18 il için uyarı
Prof. Dr. Naci Görür'den 18 il için uyarı
'Yapılan tüm operasyonlarda 502 terörist etkisiz hale getirildi'
'Yapılan tüm operasyonlarda 502 terörist etkisiz hale getirildi'
2023-ALES/3 Sınav sonuçları açıklandı
2023-ALES/3 Sınav sonuçları açıklandı
Olası depremde İstanbul'a yakın illerin de hazırlıklı olması gerek
Olası depremde İstanbul'a yakın illerin de hazırlıklı olması gerek
Usta maaşı müdürü geçti
Usta maaşı müdürü geçti
'Maaşları gelir vergisi dilimi eritiyor, güncelleme yapılsın'
'Maaşları gelir vergisi dilimi eritiyor, güncelleme yapılsın'
Göçle mücadelede yeni tedbirler yolda: Hedef 2024'te 200 bin eve dönüş
Göçle mücadelede yeni tedbirler yolda: Hedef 2024'te 200 bin eve dönüş
Asgari ücret için üç ayrı rakam gündemde
Asgari ücret için üç ayrı rakam gündemde
Ev sahiplerinin kurnazlığı! Kiralıklar asgari ücreti bekliyor
Ev sahiplerinin kurnazlığı! Kiralıklar asgari ücreti bekliyor
Marmara Denizi'nde 5.1 deprem: Android telefonlara anında uyarı gönderildi
Marmara Denizi'nde 5.1 deprem: Android telefonlara anında uyarı gönderildi
Bakan Tunç: İsrail, Gazze Adalet binasını patlayıcılarla yerle bir etti
Bakan Tunç: İsrail, Gazze Adalet binasını patlayıcılarla yerle bir etti
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın genelgesi' iddialarına açıklama
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın genelgesi' iddialarına açıklama
Altın fiyatlarında sert düşüş
Altın fiyatlarında sert düşüş
TÜRK-İŞ'ten 'Asgari Ücret teklifi netleşti' iddialarına yalanlama
TÜRK-İŞ'ten 'Asgari Ücret teklifi netleşti' iddialarına yalanlama
TÜİK açıkladı: Kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
TÜİK açıkladı: Kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı: Ciddi sonuçları olur
Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı: Ciddi sonuçları olur
'Şampiyonlar Ligi' karesindeki 12 kişinin şirketlerine kayyum atandı
'Şampiyonlar Ligi' karesindeki 12 kişinin şirketlerine kayyum atandı
Seçil Erzan davasında gelişme: Banka görevlilerinin ses kayıtları dosyaya girdi
Seçil Erzan davasında gelişme: Banka görevlilerinin ses kayıtları dosyaya girdi
THY uçağı Tayland'da arıza yaptı, Türk vatandaşları 3 gündür mahsur
THY uçağı Tayland'da arıza yaptı, Türk vatandaşları 3 gündür mahsur
Otomotiv satışlarında rekor: İlk kez 1 milyonu aştı
Otomotiv satışlarında rekor: İlk kez 1 milyonu aştı
Yargıtay: Belgesi olmayan otelde düğün yapılamaz
Yargıtay: Belgesi olmayan otelde düğün yapılamaz
'100 yıllık zamanı aştık, Gemlik'teki depremler haberci olabilir'
'100 yıllık zamanı aştık, Gemlik'teki depremler haberci olabilir'
Yalova'da deprem nedeniyle eğitime ara verildi
Yalova'da deprem nedeniyle eğitime ara verildi
Bakan Tekin'den 'Dayanıklı Sınıflar Hareketi' açıklaması
Bakan Tekin'den 'Dayanıklı Sınıflar Hareketi' açıklaması
Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız
Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız
Erdoğan: Gazze Filistinlilerindir, ebediyen de öyle kalacaktır
Erdoğan: Gazze Filistinlilerindir, ebediyen de öyle kalacaktır
Marmara'daki deprem İstanbul'u etkileyecek fay üzerinde değil
Marmara'daki deprem İstanbul'u etkileyecek fay üzerinde değil
Kamu-Sen: Memur maaşlarındaki erime 7 bin 50 TL oldu
Kamu-Sen: Memur maaşlarındaki erime 7 bin 50 TL oldu
Gemlik'te 5.1 şiddetinde deprem İstanbul'da hissedildi
Gemlik'te 5.1 şiddetinde deprem İstanbul'da hissedildi
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 78,06 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 78,06 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2023 10:25, Son Güncelleme : 05 Aralık 2023 11:04
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Dün 79,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 78,06 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,08 dolardan alıcı buldu.

Piyasalarda arz ve talep belirsizlikleri artarken, petrol fiyatlarında yön arayışı devam ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, geçen haftaki toplantısında, gelecek yıl piyasalarda beklenen arz fazlalığına rağmen ortak bir üretim kesintisi kararı alamadı.

Toplantı sonrası bazı üye ülkeler bireysel olarak gönüllü üretim kesintisi kararlarını açıkladı. Bu durum piyasa beklentilerini karşılamazken, arz endişelerini de artırarak petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı.

Dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin ekonomisine ilişkin belirsizlikler de fiyatların aşağı yönlü seyrini destekledi.

Gelecek yıl ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının beklendiği kadar 'güvercin' olmayabileceğine ilişkin endişeler güçlenirken, haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin ülkedeki ekonomik gidişat konusunda sinyal verebileceği ve para politikasının yönü üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor.

Çin'de bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Caixin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,5 ile beklentileri aşarken, bileşik PMI 51,6 oldu. Çin ekonomisine ilişkin endişeler devam ediyor.

Öte yandan, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışı da petrol fiyatları üzerinde etkili oluyor. Çatışmaların tırmanması ve daha geniş alanlara yayılması ihtimali arz endişelerine yol açarak petrol fiyatlarındaki düşüşü kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,25 ile 78,49 dolar aralığının direnç, 78,01 ile 77,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber