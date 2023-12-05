Köpeklerden araçların üzerine çıkarak kaçtılar: O anlar kamerada
Ataşehir'de vatandaşlar sokak köpeklerinin saldırısından arabanın üstüne çıkarak kurtuldu. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2023 11:40, Son Güncelleme : 05 Aralık 2023 11:35
İstanbul Ataşehir'de sokak köpekleri aynı noktada farklı zamanlarda birçok vatandaşa saldırdı. Köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaşlar park halindeki bir aracın üzerine çıkarak kurtuldu.
O anlar ise güvenlik kamerası yansıdı.
Aracının tavanı ezilen site sakini Özgür Saraç ise köpekleri düzenli olarak beslediğini, köpeklerin şüphelenmedikleri kimseye saldırmayacağını söyledi.