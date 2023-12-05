Dolar/TL, 28,94 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,06 artışla 28,9172'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de primle başlamasının ardından 11.00 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 28,9380'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 31,2770'ten, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 36,5330'dan satılıyor.

Dün günü yüzde 0,5 yükselişle 103,7 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 103,6 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl beklendiği kadar 'güvercin' olmayabileceğine ilişkin endişelerle yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, bugün gözlerin dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildiğini ifade etti.

Haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri öncesinde temkinli seyrin öne çıktığını dile getiren analistler, söz konusu verilerin ABD'de ekonomik gidişat konusunda sinyal verebileceğini ve para politikasının yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda da faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını, gelecek yıl sonuna kadar toplamda yaklaşık 125 baz puanlık faiz indiriminin fiyatlamalarda bulunduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi, dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI ile ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.