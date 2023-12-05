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Vali'den 'Bana bir şemsiye borçlusunuz' mesajı gönderen öğrenciye jest

Yalova'da lise öğrencisi kız, okula giderken şemsiyesi kırılınca Vali Hülya Kaya'ya okulları tatil etmediği için sosyal medyadan "Bana bir şemsiye borçlusunuz" mesajı gönderdi. Mesaja duyarsız kalmayan Vali Kaya, öğrencinin evini ziyaret ederek, yeni bir şemsiye hediye etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2023 11:22, Son Güncelleme : 05 Aralık 2023 11:36
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Vali'den 'Bana bir şemsiye borçlusunuz' mesajı gönderen öğrenciye jest

Yalova Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ceylin Naz Buzdağlı, geçtiğimiz hafta kentte yaşanan fırtınalı havalarda Yalova Valiliğine mesaj atarak, hava şartları nedeniyle okulların tatil olmasını istedi. Valilik tatil kararı almazken Ceylin'in okuluna gittiği sırada çıkan şiddetli rüzgarda şemsiyesi kırıldı. Yaşanan durum sonrasında kırılan şemsiyesinin fotoğrafını Yalova Valiliği sosyal medya hesaplarına gönderen Ceylin, "Sayın Valim, bana bir şemsiye borçlusunuz okula giderken oldu da" mesajını attı.

Yaşanan durum sonrasında Vali Hülya Kaya sürpriz yaparak, Ceylin'i evinde ziyaret etti ve ona yeni bir şemsiye hediye etti. Ceylin ve ailesiyle sohbet eden Vali Kaya, "Bir valinin en yapmak istediği şeylerden birisi kar tatili vermek. Çünkü bu öğrencilerin de istediği bir şey bu. Maalesef bir türlü Yalova'ya da kar yağmıyor. Gece yağıyor, sabah açıyor, fırtına bitiyor. Dolayısıyla bir türlü tatil veremedik. Önce tatil istenildi, olmayınca bu sefer 'okula giderken şemsiyem kırıldı' deyince böyle bir jest yapalım dedik. Gidelim evinde ziyaret edelim, hem tanışmış oluruz hem şemsiyesini götürmüş oluruz hem de bu vesileyle de ailesiyle de tanışırız dedik. Dolayısıyla bugün çat kapı geldik. Sağ olsunlar bizi de çok sıcak bir şekilde karşıladılar. Annesiyle, babasıyla, kardeşleriyle, yeğenleriyle tanışmış olduk. Bu tür şeyleri seviyoruz, yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Öylesine yazmıştım, hiç ihtimal bile vermiyordum"

Ceylin Naz Buzdağlı ise mesajına yanıt bile alamayacağını düşündüğünü dile getirerek şöyle konuştu:

"Hava çok yağmurluydu. Biz öğrenciler de okullar tatil olsun diye Valimize biraz fazla baskı yaptık. Ertesi gün tatil olmadı tabi. O fırtına, sel, yağmur okula giderken şemsiyem kırıldı. Ben de anlık bir şeyle Vali'ye yazım. Cevap vereceğini düşünmemiştim. 'Valim bana bir şemsiye borçlusunuz' diye. Sağ olsunlar hemen geri dönüş yaptılar. Bayağı şaşırdım bu duruma. Teşekkür ederim. Kesinlikle böyle bir şey beklemiyordum. Öylesine yazmıştım, hiç ihtimal bile vermiyordum. Şemsiye değil ama Vali'yi görmek mükemmel bir duygu."

Baba Aleattin Buzdağlı ise bir valiyi evinde ağırlayacağını hiç düşünmediğini belirterek, "Şaşırdık, şok olduk. Valimizi çok sıcakkanlı gördüm. Kardeşim gibi sarılmak istiyorum. O kadar duygulandım. Bir valiyi evimizde görmek, ulaşılmaz bir şey. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Ceylin'in annesi Aysel Buzdağlı da Vali Kaya'ya nezaketinden dolayı teşekkür etti.

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