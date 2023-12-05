MHP grup toplantısı iptal edildi! Nedeni belli oldu

İptal gerekçesinin Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili olmadığı öğrenildi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), bu haftaki grup toplantısı iptal edildi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin her hafta salı günü gerçekleştirdiği grup toplantısında bugün görülmemesi dikkat çekti.

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