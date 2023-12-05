10 bin polis alımı ne zaman olacak?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kısa süre içinde 10 bin polis alımı için ilana çıkacaklarını duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, medya buluşması gerçekleştirdi. Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen de toplantıya katıldı.

10 bin polis alımı ile ilgili sorduğumuz soruya Yerlikaya, kısa süre içinde alım için ilana çıkacaklarını, bu süreci geciktirmeyeceklerini dile getirdi.

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