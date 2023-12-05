Bakan Yerlikaya: Futbolumuzun kirletilmesine izin vermeyeceğiz

İçişleri Bakanı Yerlikaya gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Yasadısı bahıs basta olmak uzere. Yasadışı bahisle ilgili adalet bakanlıgımızla calısıyoruz.

Güzelim futbolumuzun kirletilmesine musaade edemeyiz. Kendisinde güç zehirlenmesi yaşayanların ensesine çökeceğiz.

Fenomenlerin gelirleri mercek altında

Masak ve hazine bakanlığımızla çalışıyoruz. Konu hassas. Devletimizin gücünü onlara göstermekte kararlıyız.

Saadet zinciri soruşturması

Suçun önlenmesine yönelik hiçbir nüfus girişimini kabul etmiyor, reddediyoruz. Göreve geldiğimden beri bu duruma ilişkin hiçbir tutumu da görmedim Yasadısılık kokan bir mesele varsa orada biz varız.