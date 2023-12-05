Bakan Yerlikaya: Futbolumuzun kirletilmesine izin vermeyeceğiz
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TFF ziyareti ve yasa dışı bahis operasyonlarına ilişkin, "Güzelim futbolumuzun kirletilmesine musaade edemeyiz. Kendisinde güç zehirlenmesi yaşayanların ensesine çökeceğiz" açıklamasını yaptı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 05 Aralık 2023 13:00, Son Güncelleme : 05 Aralık 2023 13:01
İçişleri Bakanı Yerlikaya gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Yasadısı bahıs basta olmak uzere. Yasadışı bahisle ilgili adalet bakanlıgımızla calısıyoruz.
Güzelim futbolumuzun kirletilmesine musaade edemeyiz. Kendisinde güç zehirlenmesi yaşayanların ensesine çökeceğiz.
Fenomenlerin gelirleri mercek altında
Masak ve hazine bakanlığımızla çalışıyoruz. Konu hassas. Devletimizin gücünü onlara göstermekte kararlıyız.
Saadet zinciri soruşturması
Suçun önlenmesine yönelik hiçbir nüfus girişimini kabul etmiyor, reddediyoruz. Göreve geldiğimden beri bu duruma ilişkin hiçbir tutumu da görmedim Yasadısılık kokan bir mesele varsa orada biz varız.