Yerlikaya'dan polisler için 12-36 açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tüm polislerin 12-36 çalışması için yoğun çalışma içinde olduklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, medya buluşması gerçekleştirdi. Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen de toplantıya katıldı.

Polislerin yoğun çalışma saatleri ile ilgili sorunu Bakan Yerlikaya'ya ilettik.

İşte Memurlar.net olarak Ali Yerlikaya'ya sorduğumuz soru ve cevabı

Soru: Polisler zaman zaman 12-12 gibi çalışma şartlarına maruz kalıyor. Bununla ilgili çalışma yapılıyor mu?

Cevap: Konuyu çalışıyoruz. Bizler de 12-36 olsun istiyoruz. Bunun için de gayret ediyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğümüz çok titiz bir çalışma yürütüyor. Çalışma arkadaşlarımızın koşullarını iyileştirmek temel prensiplerimizden biri.

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