Siirt'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Siirt-Batman kara yolunun Şenköy mevkiinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 HIE 777 plakalı tır, 06 DC 892 plakalı hafif ticari araç ve 34 ELB 754 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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