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Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı için belirlenecek asgari ücrete ilişkin, "Temmuz ayında yaptığımız gibi taraflar arasındaki en yüksek faydayı gözeterek verimli bir toplantıyı gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2023 14:48, Son Güncelleme : 05 Aralık 2023 14:50
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Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile ortak basın toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiyenin ne zaman verileceği ile ilgili soru üzerine, "Mecliste kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu anda net bir tarih yok, çalışmalarımız ne zaman biterse ikramiyeyi emeklilerimize ulaştıracağız. Önemli olan kararın açıklanmasıydı. Burada Cumhurbaşkanımızın kararı çok önemli" dedi.

İkramiyenin kaç çalışan emekliyi kapsadığı sorusu üzerine Işıkhan, "Tam rakam net değil ama 4 milyon 600 binden fazla emeklimiz var. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ve Hazine ve Maliye Bakanımızın çalışmaları doğrultusunda bütün emeklilerimizi kapsayacak bir karar çıktı" ifadelerini kullandı.

"Taraflar arasındaki en yüksek faydayı gözeterek verimli bir toplantıyı gerçekleştireceğiz"

Asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağını da söyleyen Bakan Işıkhan, taraflarla konuşmak için daha çok erken olduğunu dile getirdi. Bakan Işıkhan, "Bir şey söylemek için daha çok erken. Biliyorsunuz aralık ayı bitmeden Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. Temmuz ayında yaptığımız gibi taraflar arasındaki en yüksek faydayı gözeterek verimli bir toplantıyı gerçekleştireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"Ev hanımlarına emeklilik konusunu Orta Vadeli Plan doğrultusunda yerine getirmeye çalışacağız"

Ev hanımlarına emeklilik konusunun Orta Vadeli Plan çerçevesinde ele alınacağını sözlerine ekleyen Işıkhan, "Cumhurbaşkanımızın hiçbir sözü havada kalmayacak, mutlaka yerine getireceğiz. Bu konuyu da Orta Vadeli Plan doğrultusunda yerine getirmeye çalışacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak biz bunu görev addediyoruz. Cumhurbaşkanımızın hiçbir sözü asla yerde kalmayacak" ifadelerini kullandı.

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