YÖK'ten 'Adalet Meslek Yüksekokulları'na ilişkin açıklama

Yükseköğretim Kurulu, Adalet Meslek Yüksekokulları bünyesindeki "Adalet" ve "Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği" önlisans programlarının dönüştürülerek "Mahkeme Büro Hizmetleri" programı açılabilmesini, Adalet Meslek Yüksekokullarının "meslek yüksekokulları" adı altında yine aynı üniversitelerde üniversite yönetimlerinin teklifi ile devam edebilmesini kararlaştırdı.

Yükseköğretim Kurulu "Yükseköğretim Kurumlarındaki Adalet Önlisans Programlarının Dönüştürülmesine İlişkin Alınan Yükseköğretim Kurulu Kararı" ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yükseköğretim Kurulunun önceliklerinden biri Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde gençlerimizin yükseköğrenimleri sırasında elde edeceği kazanımlar ile mezuniyet sonrası daha yüksek istihdam imkanlarına kavuşabilecekleri yeni programlar inşa etmektir. İstihdam odaklı yükseköğretim anlayışıyla Yükseköğretim Kurulu çağın koşulları gereği yükseköğretim programlarını kapatarak veya dönüştürerek yerlerine yenilerini ikame etmektedir. Yakın zamanda kamuoyu ile paylaşıldığı üzere önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında küresel gelişmelerin ışığında bilişim, yazılım ve yapay zeka odaklı yeni programlar açılacaktır.

Adalet Bakanlığının İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde yükseköğretim kurumlarımız bünyesindeki Adalet (Açıköğretim) önlisans ile Uzaktan Öğretim önlisans programlarının öğrenci alımı 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında durdurulmuş ve örgün öğretime devam eden programların kontenjanları da düşürülmeye başlanmıştı.

23.11.2023 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı gereği, yükseköğretim kurumları bünyesindeki "Adalet" ve "Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği" önlisans programları dönüştürülerek "Mahkeme Büro Hizmetleri" programı açılabilmesine karar verilmiştir. Adalet Meslek Yüksekokulları, meslek yüksekokulları adı altında yine aynı üniversitelerde üniversite yönetimlerinin teklifi ile devam edebilecektir. Üniversiteler, bünyelerinde dönüştürülmesine karar verilen "Adalet" ve "Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği" önlisans programlarının yerine "Mahkeme Büro Hizmetleri", "Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri" ve benzeri programların açılmasını Yükseköğretim Kuruluna teklif edebileceklerdir.

Dönüştürülen "Adalet" ve "Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği" önlisans programlarında kayıtlı öğrencilerin statülerinde ve öğrencilik haklarında herhangi bir değişiklik söz konusu olmayıp hakları koruma altındadır.

Diğer programlarda olduğu gibi yeni açılan önlisans programlarında da uygun lisans programlarına dikey geçiş yapılabilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."