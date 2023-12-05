Şarkıcı Melike Şahin ile İBB'nin konser tartışması

İBB Kültür A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada "Saatlerdir rüzgar sorunu olmadığını ifade etmek konusunda gösterdiğimiz çabaya ve verdiğimiz güvenceye rağmen Melike Şahin'in ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadığı için konseri ertelemek zorundayız" denilirken, Melike Şahin yaptığı açıklamada "Öncelikle o akşam alana gelen binlerce öğretmenimizden çok çok özür dilerim. Size yansıtıldığı gibi 'rüzgar esti sahneye' çıkmadı gibi bir şey yok. Bizim rüzgar dediğimiz şey çok daha büyük çaplı bir sorundu. Sadece bizim açımızdan değil, dinleyicilerde bundan zarar görebilirdi. Ben resmen hedef tahtasına konuldum. Hakkımda karalama kampanyası başlatıldı" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETMENLER TEPKİ GÖSTERDİ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı, öğretmenler için 2 Aralık Cumartesi günü Feshane'de Melike Şahin konseri organize etti. Öğretmenler, konserin yapılacağı alana uzun kuyruklarda bekledikten sonra girdi ve konser alanında beklerken iptal haberi geldi. 3 saat konser alanında bekleyen yüzlerce öğretmen şarkıcıya tepki gösterdi. Şahin "ortak bir karar" diyerek duyurduğu iptal kararı için rüzgarı gerekçe gösterdi. Daha sonra İBB Kültür A.Ş.'den yapılan açıklamada Şahin'in "rüzgar" iddiası yalanlandı ve "Saatlerdir rüzgar sorunu olmadığını ifade etmek konusunda gösterdiğimiz çabaya ve verdiğimiz güvenceye rağmen Melike Şahin'in ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadığı için konseri ertelemek zorundayız" denildi.

"MELİKE ŞAHİN'DEN İLK AÇIKLAMA"

Sahneye çıkmayan Melike Şahin, sosyal medya hesabından, "Çok üzgünüm. Bu akşamki Feshane konserimiz ertelendi. Son ana kadar hazırda bekledim yemin olsun. Çok rüzgar varmış, hem belediye hem ekibim riskli buldular güvenliğimiz için. Oysa çok özlemiştim konserlerimi ve özel olacaktı bu akşam. Öğretmenlerimizle, benimle hiç alakası yok bu aksaklığın, yine de özür dilerim bu hayal kırıklığı için" açıklamasında bulundu.

"GÜVENCE VERDİK İKNA OLMADI"

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Saatlerdir rüzgar sorunu olmadığını ifade etmek konusunda gösterdiğimiz çabaya ve verdiğimiz güvenceye rağmen Melike Şahin'in ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadığı için konseri ertelemek zorundayız. Talepleriniz doğrultusunda başka bir sanatçıyla sizlerle birlikte olacağız. Çok üzgünüz" denildi.

"RESMEN HEDEF TAHTASINA KONULDUM"

İptal edilen konser sonrası İBB ve Melike Şahin arasındaki gerilim sürerken Şahin'den bir açıklama daha geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada konsere gelen tüm öğretmenlerden özür dileyen Melike Şahin, "Cumartesi akşamı yaşanan rezaletle ilgili ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü hem bir özür borcum var hem de çok büyük bir haksızlığa uğradım. Bunu benim ağzımdan da dinlemenizi isterim. Öncelikle o akşam alana gelen binlerce öğretmenimizden çok çok özür dilerim. Öyle ya da böyle onun hatası bunun hatası... Evet benimle hiç ilgisi yok ama sonuçta benim konserimdi ve siz bu rezaleti yaşamak zorunda kaldınız. Tüm samimiyetimle söylüyorum çok özür dilerim. Ama size yansıtıldığı gibi 'rüzgar esti sahneye' çıkmadı gibi bir şey yok. Bizim rüzgar dediğimiz şey çok daha büyük çaplı bir sorundu. Bunu ortaya koymaya çalıştık aslında. Çünkü sahnenin sağında ve solundaki led ekranlar, hoparlörler, enstrümanlar, rüzgar vurduğu zaman bunların uçtuğu ve hepsinin sallandığı ve can güvenliğinin olmadığı bir durum vardı. Sadece bizim açımızdan değil, dinleyicilerde bundan zarar görebilirdi. Herhangi birisinin üzerine yıkılabilirdi. Gün boyunca ekibim can güvenliği temalı bir iletişim tutturmaya çalışmışken karşı tarafın tepkisi, yaptığı açıklama gerçekten beni çok şaşırttı ve üzdü. Ben resmen hedef tahtasına konuldum. Hakkımda karalama kampanyası başlatıldı. Benim bu konuyla alakam bile yok. Hakikaten o açıklamayı o üslupla yazan kişiye gerçekten teessüf ederim. Bu konuda ben çok konuşurum ama bir yerde kendimi durdurmaya çalışıyorum. Yani sizin anladığınız gibi şımarıkça bir sebepten konsere çıkmadım gibi bir durum yok. Olamaz zaten böyle bir şey. Biz sabah bayram günü gibi orkestra ile yaşasın bugün konsere çıkacağız diye dört dönüyoruz. Biz de çok üzülüyoruz. Zaten günlerdir moralim yerlerde. Dinleyenlerimden çok özür diliyorum. İsmim böyle bir skandalla anıldığı için çok kötü hissediyorum. Bu kadar emekle özveriyle, emek emek işlemişim örmüşüm büyütmüşüm kariyerimi. Gerçekten çok utanç verici bir akşam yaşandı. Telafi yollarımızı buluruz, atlatırız. Çok üzgün olduğumu belirtmek istedim. Geçmiş olsun diyen herkese çok teşekkür ederim. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.