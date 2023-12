Polislik eğitim sonu mülakatı... Yıl sonu mülakatı idari dava

İlandır

Polislik eğitim sonu mülakatı, POMEM, PMYO, PAEM gibi Polis Akademisine bağlı eğitim kurumlarında eğitimini başarıyla tamamlayan adayların girdiği, bu sınavın sonucuna göre atamasının yapıldığı sınava denir. Eğitim Sonu Sınavının kısa ismi "ESS"dir.Eğitim sonu sınavından en az 70 almak gerekir. 70 altında alan adaylar başarısız sayılır ve ataması yapılmaz. PAEM, PMYO ve POMEM yıl sonu mülakatı son zamanlarda birçok mağduriyete neden olmaktadır. Pomem, Pmyo ve Paem eğitimlerini tamamlayan polis memuru ve komiser yardımcısı adayları mülakattan elenerek eğitimlerine son verilmekte ve atamaları iptal edilmektedir. Bu konuda görüşüne başvurduğumuz idare hukuku avukatı Umur Yıldırım; "Eğitim sonu mülakatından başarısız olan polis ve komiser yardımcısı adayları 60 gün içerisinde, idare mahkemesine yürütme durdurma istemli iptal davası açmalıdır. Bu süre hak düşürücü süredir. Yasal süresi içerisinde dava açılmadığı takdirde adayların bir daha atanamaz." Dedi. Avukat Umur Yıldırım; 2015 yılında yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca birçok öğrencinin mülakat adı altında ataması iptal edildiğini, açılan bireysel iptal davalarında birçok adayın mesleğine döndüğünü ve emsal kararlar alındığını ifade etmiştir.

Genel olarak oluşan kanı polis okullarında ne yazık ki güvenlik soruşturması kapsamında yapılan inceleme neticesindeki bilgiler eğitim sonu mülakatında "başarısızlık" adı altında adaylara yansıtılıyor. Mülakat adı altında yapılan elemelerin büyük çoğunluğu hukuka aykırı olarak gerçekleştirilmektedir. Sene sonu mülakatına karşı açılan emsal davalarda özellikle "yapılan tutanakların usulüne uygun tutulmaması, kameralı, objektif olarak öngörülebilir sonuçlara sahip bir mülakat düzeninin olmayışı, sınav ve okul içi eğitim puanlarının yüksekliğine rağmen denetimi kısıtlı olan takdir hakkının son derece keyfi suretle kullanıldığı tek soruyla elenme halleri, verilen cevapların tutanağa bağlanmaması ve denetime açık olmaması" gibi nedenlerle idare mahkemeleri mülakatı iptal etmekte ve davalar kazanılmaktadır.

POMEM, PMYO, PAEM Eğitim Sonu Mülakatı Nedir?

Pomem, Pmyo, Paem yani Polis Akademisi'ne bağlı okullarda eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayan polis ve komiser yardımcısı adayların, mezun olabilmek için polislik eğitim sonu sınavına girmeleri ve bu sınavları başarıyla geçmeleri gereklidir. 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru Ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği" hükümleri uyarınca yapılan yıl sonu mülakatında adayların polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atanmaları için yeterli olup olmadıkları hususu değerlendirilir. Adayların bu sınavdan en az 70 almaları gerekmektedir. Yapılan bu mülakata PAEM, PMYO ve POMEM yıl sonu mülakatı denir.

Adayların, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) veya Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) mezunu olarak polis memuru olmaları ya da Polis Amiri Eğitim Merkezi (PAEM ) mezunu olarak komiser yardımcısı kadrosunda göreve başlayabilmeleri için eğitim sonu sınavlarını başarıyla geçmeleri gerekmektedir. Bu sınavdan başarısız olan adaylar, polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atanamazlar. Yıl sonu mülakatında başarısız olan adaylar sadece diploma alarak mezun olmaktadırlar.

Yemin töreni öncesi bitirme mülakatına giren polis memuru ve komiser yardımcısı adaylarının bu mülakattan başarılı olması gerekir. Komisyon ayrıca mesleki bilgi ve becerisini ölçmek için çoktan seçmeli soruda yöneltebilir. Sözlü mülakatta adayları; Mesleki bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, özgüveni, ikna kabiliyeti, inandırıcılığı, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu değerlendirilecektir.

Polis Okulu Yıl Sonu Mülakatında Ne Sorulur? Nelere Dikkat Edilir?

Sınav yerleri ve tarihleri, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, Polis Meslek Eğitim Merkezi, Polis Meslek Yüksekokulu ve Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler için ayrı ayrı Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenecek ve sınav tarihinden en az 15 gün önce internet sitesinde ilan edilir. Aynı şekilde mülakat sonuçları da Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesi https://www.pa.edu.tr/ ilan edilecektir.

Sınav, mezuniyeti müteakip en geç 1 ay içinde yapılacak. Sınavla ilgili komisyonların kurulması, görevlendirme ve çalışma esasları Polis Akademisi Başkanlığı onayı ile belirlenecek. PMYO, POMEM ve PAEM eğitim sonu mülakatları eğitim ve öğretim yılının son haftasında eğitim gördükleri okulda yapılır. Yapılan bu mülakat 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru Ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği" uyarınca aşağıdaki şekil ve esaslara uygun olarak yapılır.

Madde 8

(1) Soru Hazırlama Komisyonu tarafından bastırılan sorular arasından adaylara soru kartı çektirilerek cevaplaması istenir. Komisyon tarafından adaya konu ile ilgili ilave sorular sorulabilir.

(2) Sınav komisyonları tarafından yapılacak sözlü sınavda adaylar;

a) Mesleki bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

ç) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yönlerinden yüz tam puan üzerinden değerlendirilirler.

(3) Adaylar, Sınav Komisyonu üyeleri tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için kırk puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı puan değerlendirme karar formuna işlenir. Komisyon üyelerinin ayrı ayrı vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sınav puanı tespit edilir.

(4) Adayın sınavda başarılı olabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Başarısız olan adayın aldığı puan ve gerekçesi puan değerlendirme karar formuna işlenir. Sınav sonuçları merkezi sınav komisyonuna bildirilir.

(5) Sınav sonuçları, Merkezi Sınav Komisyonu tarafından Polis Akademisi internet sayfasında ilan edilir.

(6) Başarılı olan adayların puan değerlendirme karar formları, adayın atamasına esas olacak belgelerle birlikte Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(7) Sınavda başarısız olan adayların değerlendirme karar formları ilgili eğitim kurumunca Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı arşiv hizmetlerine ilişkin mevzuat hükümlerine göre muhafaza edilir.

(8) Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez."

PAEM, PMYO ve POMEM Yıl Sonu Mülakatından Elenen Adaylar Ne Yapmalı?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin Eğitim Sonu Sınavı başlıklı 21'inci maddesinin 1'inci fıkrasında "POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır." hükmü gereğince, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olan öğrenciler sınava tabi tutulur. Bu kapsamda, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde 01-03 Aralık 2023 tarihleri arasında sınava katılan öğrencilerin Eğitim Sonu Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Her mezuniyet dönemi sonunda eğitim sonu mülakatı yapılır.

Yukarıda belirtildiği üzere PAEM, PMYO ve POMEM yıl sonu mülakatına itiraz edilemez. Bu sebeple PAEM, PMYO ve POMEM yıl sonu mülakatına idari dava açmak zorunlu ve tek yoldur. Polislik yıl sonu mülakatından elenen adayların 60 gün içerisinde İdare Mahkemesi'ne yürütme durdurma istemli iptal davası açmaları gerekmektedir. Bu süre hak düşürücü süre olup, geçirildiği takdirde dava açma hakkınız son bulacaktır. İdare hukuku avukatı Umur Yıldırım idari davalardaki bu sürenin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddesi "Sınav sonuçları, Merkezi Sınav Komisyonu tarafından Polis Akademisi internet sayfasında ilan edilir." Hükmünü içermektedir (m. 8/5). Buna göre ilan tarihi, tüm öğrenciler için söz konusu sınav sonuçlarından haberdar oldukları tarihtir. Söz konusu sınav sonuçları için dava açma süresi de işte bu ilan tarihinden itibaren başlamaktadır.

Polis Akademisi; Polis Meslek Yüksekokulları'ndan (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri'nden (POMEM) ve Polis Amiri Eğitim Merkezi'nden (PAEM) yıl sonu mülakatı sebebiyle elenip yürütme durdurma veya iptal davasını kazanarak okula dönen adayların bu kararlarını 30 gün içerisinde uygulamaktadır.



Sene Sonu Mülakatı Emsal Karar 1

T.C.

ANKARA

11. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/.

KARAR NO : 2023/.

DAVACI : .

VEKİLİ : AV. UMUR YILDIRIM -UETS[16623-26064-.]

DAVALI : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ /ANKARA

VEKİLİ : AV. .

DAVANIN ÖZETİ: 27. Dönem Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünden mezun olan davacı tarafından, 16.06.2022 tarihinde katıldığı POMEM eğitim sonu sınavından başarısız sayılmasına ilişkin işlemin; POMEM eğitimini 92,44 not ortalamasıyla tamamladığı, hangi gerekçeyle başarısız sayıldığı konusunda açıklama yapılmadığı, bu durumun idari işlemin sebep öğesine aykırılık oluşturduğu, tüm süreçlerde başarılı olmasına rağmen mülakatta başarısız sayılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bir kaç dakikalık mülakatla emeğinin boşa sayılmasının hakkaniyete aykırı olduğu sözlü sınavın yazılı sınavın nesnel sonuçlarını ortadan kaldırmaması gerektiği, haksız ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Mülakatın usulüne uygun olarak yapıldığı, yargı yetkisinin idarenin takdir yetkisini ortadan kaldıracak şekilde kullanılamayacağı, dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

.

.

.

Olayda; davacının, yukarıda bazı hükümleri aktarılan Yönetmeliğe istinaden mülakat sınavına tabi tutulduğu, dosyadan anılan Yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde sınav komisyonunun oluşturulduğunun anlaşıldığı, davacıya soru hazırlama komisyonu tarafından hazırlanan sorular arasından kura usulü ile çektirilen 118 nolu sorunun (Mahalli idareler/yerel yönetimler nedir açıklayınız) sorusunun sorulduğu, mülakat komisyonu başkan ve üyeleri tarafından ayrı ayrı yapılan değerlendirme sonucunda davacıya, "mesleki bilgi düzeyi" açısından 40 puan üzerinden "36-37-35-36-36" puan, "Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü" açısından 20 puan üzerinden "10,11,10,10,9" puan, "Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı" açısından 20 puan üzerinden "11,10,11,9,9" puan, "Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu" açısından 20 puan üzerinden "8,9,9,10,9" puan verildiği anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta; dosyadaki bilgi ve belgeler incelendiğinde davacının söz konusu sınava katılmadan önceki not ortalamasının 92,944 olduğunun anlaşıldığı, aday memur olarak atanacaklara uygulanacak sınav puan değerlendirme karar formu incelendiğinde, davacıya mesleki bilgi düzeyi açısından ve aslında en belirleyici olan kısımdan 40 üzerinden 36 puan verildiği, buna karşın not ortalaması 92,944 ve mesleki bilgi düzeyi 40 üzerinden 36 olan birisine bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü açısından 20 puan üzerinden ortalama olarak 10 puan verildiği, bu sekmeye neden 10 puan verildiğine ilişkin bir açıklama da eklenmediğinden not ortalaması 92,944 ve mesleki bilgi düzeyi 40 üzerinden 36 olan davacı açısından objektif bir değerlendirme yapıldığından bahsedilemeyeceği açık olduğundan davacı hakkında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Bu durumda; dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerle yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin bir arada değerlendirilmesinden, 27. Dönem Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünden mezun olan davacı tarafından,16.06.2022 tarihinde katıldığı POMEM eğitim sonu sınavından başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan; işbu kararımızın davacının söz konusu sınavdan doğrudan başarılı sayılmasını gerektirmediği, davalı idarece davacının yeniden mülakata alınması ve usulüne uygun bir değerlendirme yapılması gerektiği açıktır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin İPTALİNE, aşağıda dökümü yapılan 629,30 TL yargılama gideri ile A.A.Ü.T uyarınca duruşmalı işler için belirlenen 11.000,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta giderinin talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesinden sonra re'sen davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, 07/02/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yıl Sonu Mülakatı Emsal Karar 2

T.C.

ANKARA

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

3. İDARİ DAVA DAİRESİ

ESAS NO : 2021/.

KARAR NO : 2022/.

İSTİNAF TALEBİNDE

BULUNAN (DAVACI): .

VEKİLLERİ: AV. UMUR YILDIRIM - (E- Tebligat Adresi)

KARŞI TARAF (DAVALI): EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VEKİLİ: AV. . (E- Tebligat Adresi)

İSTEMİN ÖZETİ: Ankara 7. İdare Mahkemesinin 25/12/2020 gün ve E:2019/., K:2020/.. sayılı kararının istinafen incelenerek kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: İstinaf talebinin hukuki dayanağının bulunmadığı, bu nedenle reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

.

.

.

Dosyanın incelenmesinden; davalı idareye bağlı eğitim kurumundan mezun olan davacının, 03/12/2020 tarihinde yapılan eğitim sonu sözlü sınavından başarısız sayılmasına ilişkin işlem ve bu işlem üzerine eğitim kurumundan ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin iptali ile parasal ve özlük haklarının tazmini istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Davacı hakkında düzenlenen sözlü sınav puan değerlendirme formu incelendiğinde, bir başkan ve dört üyeden oluşan sınav komisyonu tarafından 40 puan üzerinden değerlendirilen mesleki bilgi düzeyi ile 20'şer puan üzerinden yapılan değerlendirmede bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü kriterine, öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı kriteri ile liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu kriterine bütün komisyon üyeleri tarafından aynı puanın takdir edildiği (söz konusu kriterler için sırasıyla 20, 10, 10 ve 10 puan); başka bir deyişle davacıya her bir komisyon üyesi tarafından herbir değerlendirme kriteri için aynı puanın verildiği anlaşılmaktadır.

Davacı hakkında her bir kriter yönünden yapılan değerlendirmede bütün komisyon üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılmasına rağmen bütün kriterler için komisyon üyelerinin aynı puanı takdir etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, takdir yetkisinin objektif kullanılmadığı sonucuna varıldığından, davacının yapılan sözlü sınav neticesinde başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık, davanın reddine ilişkin mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Nitekim, Danıştay 12. Dairesinin E: 2020/1530; 2020/1440; 2020/3628 sayılı dosyalarda verdiği kararlar da aynı doğrultudadır.

Öte yandan, iş bu karar davacının ataması sonucunu doğurmamakta olup; usulüne uygun olarak gerçekleştirilecek sözlü sınav kapsamında davacının başarı durumunun değerlendirilmesi gerektiği açık olduğundan, davacının işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının ödenmesi istemi hakkında bu aşamada karar verilmesine olanak bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; istinaf başvurusunun kabulü ile istinafa konu idare mahkemesi kararının kaldırılmasına; dava konusu işlemin iptaline, davacının yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının ödenmesi istemi yönünden ise karar verilmesine yer olmadığına, mahkeme ve istinaf aşamalarında davacı tarafından yapılan ve aşağıda dökümü gösterilen toplam 552,25-TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine; yargılamanın duruşmalı olarak gerçekleştirildiği dikkate alınarak yürürlükteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 3.890,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine; posta gideri avanslarından artan miktarın istek, istekte bulunulmaması halinde ise karar kesinleştiğinde gideri yapan tarafa iadesine, kararın tebliğinden itibaren otuz (30) içinde Danıştaya temyiz yolu açık olmak üzere, 26/01/2022 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.