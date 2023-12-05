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48 suçtan aranan sanık yakalandı, ifadesi 5 gün sürdü

Türkiye'nin birçok ilinde sosyal medyadan dolandırıcılık olayına karışan ve hakkında davalar açılan sanık, Mersin'de yakalandı. Şahsın, hakkında açılan davalarla ilgili ifade vermesi ise 5 gün sürdü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2023 16:48, Son Güncelleme : 05 Aralık 2023 16:49
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48 suçtan aranan sanık yakalandı, ifadesi 5 gün sürdü

Mersin'in Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çeşmeli yol uygulaması noktasında 8 aydır 48 suçtan aranma kaydı olan 21 yaşındaki O.T.'yi yakaladı. Yakalanan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından Erdemli Adliyesine sevk edildi. Nitelikli dolandırıcılıktan 74 kaydı bulunan, 48 dosyadan ise ifadesi alınması gereken O.T. mahkemeye çıkartıldı. Sanık, ses ve görüntülü bilişim sistemiyle (Segbis) 48 ayrı suçtan hakkında dava açılan mahkemelere bağlanarak ifade verdi. İfade işlemi 5 gün süren sanık tutuksuz yargılanması devam etmek üzere serbest kaldı.

Yargılanması devam edecek olan sanığın yaklaşık 15'i İstanbul olmak üzere İzmir, Kocaeli, Kayseri, Balıkesir, Şırnak, Yozgat, Bursa, Adana, Eskişehir, Kütahya, Tokat, Ankara, Mersin, Van, Manisa, Denizli, Kırşehir, Samsun, Yalova, Antalya, Elazığ, Erzincan, Kars, Niğde, Aksaray, Hatay ve Muğla'dan birçok kişiyi sosyal medyadan dolandırdığı iddia ediliyor.

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