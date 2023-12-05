MSB: 3 terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadelerine yer verildi.