Yasa dışı 1286 site erişime engellendi

Bakan Koca paylaşmıştı: Sağlık çalışanı çift motosiklet ambulansla hayat kurtarıyor
Bakan Koca paylaşmıştı: Sağlık çalışanı çift motosiklet ambulansla hayat kurtarıyor
Fenomenlere yönelik soruşturmalara bir yenisi eklendi
Fenomenlere yönelik soruşturmalara bir yenisi eklendi
Dilan Polat'ın lüks araçları TMSF'ye çekildi
Dilan Polat'ın lüks araçları TMSF'ye çekildi
Vali'den 'Bana bir şemsiye borçlusunuz' mesajı gönderen öğrenciye jest
Vali'den 'Bana bir şemsiye borçlusunuz' mesajı gönderen öğrenciye jest
İYİ Parti'den Ümit Dikbayır kararı
İYİ Parti'den Ümit Dikbayır kararı
Kabine yarın toplanıyor: Gündem asgari ücret ve ekonomi
Kabine yarın toplanıyor: Gündem asgari ücret ve ekonomi
İPA araştırdı: İşte İstanbul'da yaşamanın aylık maliyeti
İPA araştırdı: İşte İstanbul'da yaşamanın aylık maliyeti
Emekli polisin evinde rehin aldığı iki sağlık görevlisi kurtarıldı
Emekli polisin evinde rehin aldığı iki sağlık görevlisi kurtarıldı
Deprem bölgesinde 22 bin konutun daha temeli atıldı
Deprem bölgesinde 22 bin konutun daha temeli atıldı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Erdoğan: İsrail'in suçları yanına kar kalmamalı
Erdoğan: İsrail'in suçları yanına kar kalmamalı
PISA 2022 sonuçlarına göre Türkiye her alanda sıralamasını yükseltti
PISA 2022 sonuçlarına göre Türkiye her alanda sıralamasını yükseltti
MEB ortak sınav konularını açıkladı
MEB ortak sınav konularını açıkladı
Bakan Yerlikaya: Futbolumuzun kirletilmesine izin vermeyeceğiz
Bakan Yerlikaya: Futbolumuzun kirletilmesine izin vermeyeceğiz
Adalet Bakanı Tunç: Yetersiz olan 392 cezaevini kapattık
Adalet Bakanı Tunç: Yetersiz olan 392 cezaevini kapattık
İTO Başkanı: İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli çalışan yok
İTO Başkanı: İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli çalışan yok
İş dünyası temsilcilerinden asgari ücret açıklaması
İş dünyası temsilcilerinden asgari ücret açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür'den 18 il için uyarı
Prof. Dr. Naci Görür'den 18 il için uyarı
'Yapılan tüm operasyonlarda 502 terörist etkisiz hale getirildi'
'Yapılan tüm operasyonlarda 502 terörist etkisiz hale getirildi'
2023-ALES/3 Sınav sonuçları açıklandı
2023-ALES/3 Sınav sonuçları açıklandı
Olası depremde İstanbul'a yakın illerin de hazırlıklı olması gerek
Olası depremde İstanbul'a yakın illerin de hazırlıklı olması gerek
Usta maaşı müdürü geçti
Usta maaşı müdürü geçti
'Maaşları gelir vergisi dilimi eritiyor, güncelleme yapılsın'
'Maaşları gelir vergisi dilimi eritiyor, güncelleme yapılsın'
Göçle mücadelede yeni tedbirler yolda: Hedef 2024'te 200 bin eve dönüş
Göçle mücadelede yeni tedbirler yolda: Hedef 2024'te 200 bin eve dönüş
Asgari ücret için üç ayrı rakam gündemde
Asgari ücret için üç ayrı rakam gündemde
Ev sahiplerinin kurnazlığı! Kiralıklar asgari ücreti bekliyor
Ev sahiplerinin kurnazlığı! Kiralıklar asgari ücreti bekliyor
Marmara Denizi'nde 5.1 deprem: Android telefonlara anında uyarı gönderildi
Marmara Denizi'nde 5.1 deprem: Android telefonlara anında uyarı gönderildi
Bakan Tunç: İsrail, Gazze Adalet binasını patlayıcılarla yerle bir etti
Bakan Tunç: İsrail, Gazze Adalet binasını patlayıcılarla yerle bir etti
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın genelgesi' iddialarına açıklama
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın genelgesi' iddialarına açıklama
Altın fiyatlarında sert düşüş
Altın fiyatlarında sert düşüş
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Yasa dışı 1286 site erişime engellendi

Ankara İl Jandarma Komutanlığının, sanal devriye faaliyetleri sırasında belirlenen 1286 internet sitesine erişimin engellendiği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2023 19:56, Son Güncelleme : 05 Aralık 2023 20:26
Yazdır
Yasa dışı 1286 site erişime engellendi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda yasa dışı bahis oynatan 1080 ve müstehcen içerik barındıran 196 internet sitesinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yapılan 10 sitenin de Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine bildirilerek, erişimlerinin engellendiği kaydedildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasında, yapılan çalışmalar sonucu Bala, Etimesgut, Nallıhan, Mamak, Kalecik ve Yenimahalle ilçelerinde tespit edilen 47 dolandırıcılık, 3 hırsızlık ve 3 banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarına ilişkin 101 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber