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Büyükşen çifti cinayeti davasında sanıklara verilen cezayı İstinaf onayladı

Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanıkla ilgili kurulan hükmü, İstinaf Mahkemesi hukuka uygun buldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2023 20:08, Son Güncelleme : 05 Aralık 2023 20:17
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Büyükşen çifti cinayeti davasında sanıklara verilen cezayı İstinaf onayladı

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanıklar Ertuğrul Çelik, Abdullah Başdemir ve Esra Taş'a, Metin ile Necla Büyükşen çiftine yönelik eylemleri nedeniyle verilen 2'şer kez müebbet hapis ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan verilen 4'er yıl hapis cezası, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince hukuka uygun bulundu.

1. Ceza Dairesi ayrıca, saldırı sırasında Büşra Büyükşen'i yaraladığı için Ertuğrul Çelik'e verilen 9 ay hapis cezası ile yardım ettiği öne sürülen tutuksuz sanık Zekeriya O'nun beraatinin de hukuka uygun olduğuna hükmetti.

- Olayın geçmişi

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ile eşi Necla Büyükşen (54) hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Olaya ilişkin Esra Taş, Abdullah Başdemir, Mustafa Okşen, Ertuğrul Çelik, Zekeriya O, Afganistan uyruklu A.U. tutuklanmış, bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş, A.U. hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

Tutuklu sanıklardan Mustafa Okşen ise cezaevinde rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

İddianamede, sanıklardan Ertuğrul Çelik, Abdullah Başdemir ve Esra Taş'ın 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi, evi katil zanlısına tarif eden Zekeriya O'nun ise "tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme" suçundan 2 kez 20 yıla kadar hapsi istenmişti.

Çelik'e 5 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında, Metin ile Necla Büyükşen çiftine yönelik eyleminden dolayı "kasten adam öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis, "konut dokunulmazlığı ihlali" suçundan 4 yıl, Büşra Büyükşen'e karşı yaralama suçundan 9 ay hapis cezası, Abdullah Başdemir ve Esra Taş'a da "suça azmettirme" ve "kasten adam öldürme" suçlardan 2'şer kez müebbet hapis ile "konut dokunulmazlığı ihlali" suçundan 4 yıl hapis cezası verilmişti.

Tutuksuz yargılanan Zekeriya O. ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

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