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Fenomenlere yönelik soruşturmalara bir yenisi eklendi

Sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca güzellik salonları bulunan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında soruşturma başlatıldı. Güngen çiftinin mal varlıklarına el konuldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Aralık 2023 20:40, Son Güncelleme : 05 Aralık 2023 20:56
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Fenomenlere yönelik soruşturmalara bir yenisi eklendi

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a yönelik operasyonun ardından çok sayıda sosyal medya fenomeni incelemeye alınmış ve bir çoğunun mal varlıklarına el konulmuştu.

Bugün Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya fenomeni ve güzellik salonları olan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında çiftin mal varlıklarına tedbir amaçlı el konuldu.

Çektiği videoda "Ben sıradan bir insanım" diyen, Neslim Güngen'in 127 güzellik merkezi olduğu biliniyor.

NESLİM GÜNGEN KİMDİR?

Neslim Güngen, 1986 yılında doğdu. Babası Gümüşhaneli, annesi Çankırılı olan Neslim Güngen, 13 yaşında ilk defa kuaför ve güzellik sektörüne atıldı. 19 yaşında iken ilk anneliğini yaşayan Güngen, 22 yaşında 5 yıllık yurt dışı eğitimlerine katıldı. Güngen, 2007 yılından itibaren sosyal medya platformlarındaki makyaj ve güzellik videoları ile tanınıyor.

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