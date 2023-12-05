Tamir ettiği sundurmanın altında kalan kişi hayatını kaybetti
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evinin bahçesindeki sundurmanın yıkılması sonucu altında kalan kişi öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2023 22:38, Son Güncelleme : 05 Aralık 2023 22:52
Süleyman Özata (60) Ayan Mahallesi Bahçe Sokak'taki yeni aldığı evin bahçesinde bulunan sundurmayı tamir etmeye başladı. Özata, tamir sırasında sundurmanın yıkılması sonucu altında kaldı.
Yakınları, Özata'ya ulaşamaması üzerine polise haber verdi. Çalışma başlatan polisin Özata'yı evin bahçesinde bulması üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekipler, Özata'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.