Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi

Pasaport kontrolünün ardından vatandaşlar tahsil edilen araç ve otobüsle AFAD tarafından belirlenen otellere yerleştirildi.

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