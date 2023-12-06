İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, BM Koordinatörü Hastings'in vizesini iptal etti

BM İnsani İşler Koordinatörü, "insani ara"nın ardından İsrail'in saldırılara başlamasının "on binlerce kişiyi yiyecek, su, barınak ve güvenli alan bulmak amacıyla giderek daralan alanlara sıkıştırdığını" vurgulamıştı.

Hastings, dün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde hiçbir yerin güvende olmadığına dikkati çekmişti.

Gazze'den İsrail'e yönelik saldırılara işaret eden Cohen, "Hamas yerine İsrail'i kınayan birinin BM'de görev yapamayacağını ve İsrail'e giremeyeceğini" vurguladı.

Hastings'i hedef alan Cohen, Filistin İnsani İşler Koordinatörü'nün Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırılarını ve kara işgalini sürdüren "İsrail'i kınamakla" itham etti.

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